Govern y Ayuntamiento de Ibiza presentan la promoción de 48 viviendas públicas en Can Cantó

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, firmando un convenio con el conseller de Vivienda, José Luis Mateo - CAIB

IBIZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Ayuntamiento de Ibiza han presentado este miércoles el proyecto de una de las nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en la ciudad de Ibiza con 48 viviendas de protección oficial en total.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, la promoción está situada en Can Cantó, en un solar cedido por el Consistorio.

Junto a la promoción en Can Cantó, donde el Ibavi proyecta 48 viviendas de protección pública, está en marcha el proceso para otra promoción pública en el solar del antiguo Mercat Pagès (ocho viviendas) y otras dos promociones (216 viviendas entre ambas) a través del programa 'Construir para alquilar' sobre las que ambas administraciones han firmado este miércoles el convenio de colaboración.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, y el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, han presentado el proyecto de Can Cantó, la segunda de las nuevas promociones de vivienda pública del Ibavi en Ibiza.

Tanto en este caso, como en el de Mercat Pagès, la previsión es iniciar las obras durante este 2026. Además, en el mismo acto, se ha firmado el convenio para la adhesión de dos solares al programa 'Construir para alquilar' con una previsión de 108 viviendas en cada una de estas dos promociones a través del concurso del Govern.

Todos estos proyectos forman parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes en las Islas que se está desplegando en colaboración con los ayuntamientos y con la iniciativa privada. Entre sus distintas medidas y programas, en diversos municipios, con este plan se encuentran en planificación más de 1.000 viviendas de precios accesibles en la isla de Ibiza para residentes, tal y como ha recordado Mateo.

CAN CANTÓ

En lo que respecta a la promoción de Can Cantó, desde el Govern han explicado que será construida en un solar de 3.186 m2 ubicado en la calle de Es Cubells, en Can Cantó.

El proyecto prevé una promoción de 48 viviendas -cuatro de ellas adaptadas para personas con discapacidad- y un aparcamiento subterráneo de 48 plazas. La superficie construida máxima será de 4.607 m2, distribuidos en planta baja y primera y segunda planta.

La promoción contará con 24 viviendas de un dormitorio y 40 m2; 18 viviendas de dos habitaciones y 55 m2 y seis viviendas de tres dormitorios y 70 m2. El presupuesto previsto es de 10,1 millones de euros (impuestos excluidos). Por lo que se refiere a las características constructivas de la obra, el Ibavi vuelve a apostar por sistemas homologados, certificados y verificados para, de esta forma, garantizar la durabilidad de las construcciones y su fácil mantenimiento.

Tanto esta promoción del Ibavi en Can Cantó como la del Mercat Pagès se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares, para desbloquear suelo y agilizar plazos. Así, las promociones de vivienda pública pueden ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.

Las nuevas viviendas asequibles (tanto protegidas como de precio limitado) se destinan a residentes en las Islas, con cinco años o más de residencia en Baleares y preferencia para los del municipio, tal y como regula esta misma Ley 4/2025, en la línea de los acuerdos que ha ido aplicando el Ibavi esta legislatura con numerosos ayuntamientos elevando los años de residencia en cada municipio. En Ibiza, se destinarán preferentemente a residentes con diez años o más de empadronamiento en el municipio.

'CONSTRUIR PARA ALQUILAR'

En relación con el programa 'Construir para alquilar', una vez aprobado en el pleno municipal, se ha firmado el convenio por el que el Ayuntamiento de Ibiza se adhiere a la convocatoria del Govern mediante la cesión de dos solares con capacidad para albergar una promoción de 108 viviendas cada uno, en total 216 viviendas, a través de esta iniciativa impulsada por el departamento autonómico de Vivienda en colaboración con diversos ayuntamientos de las islas.

Se trata del solar de Sa Bodega, en la calle Canarias, 16, y de otro en Platja d'en Bossa, en la zona de Sa Punta, en la calle Sant Francesc de ses Salines. Ambos son cedidos por el Ayuntamiento al Ibavi para después formar parte del concurso público del Govern, a través del programa de cesión de suelo público a la iniciativa privada para la construcción de vivienda de protección de alquiler.