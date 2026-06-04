El Govern balear autoriza la captura de cangrejo azul para pesca recreativa en Formentera

Cangrejo azul - CAIB

FORMENTERA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha anunciado este jueves que los pescadores recreativos podrán capturar cangrejo azul en la isla de Formentera.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, en la que se han abordado diversas cuestiones relacionadas con la pesca, la gestión de los recursos marinos y los proyectos que la Conselleria impulsa en la isla.

Durante el encuentro, Simonet ha anunciado que los pescadores recreativos podrán capturar cangrejo azul -Callinectes sapidus- en Formentera gracias a la modificación normativa incorporada a la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Baleares y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, aprobada recientemente por el Parlament y pendiente de publicación en el BOIB.

Según ha informado la Conselleria, la reforma permite excluir esta especie invasora de la prohibición general que afecta a la captura recreativa de crustáceos decápodos. La medida responde al aumento de la presencia de esta especie invasora en diferentes puntos del archipiélago y, especialmente, en s'Estany des Peix, donde se ha detectado una elevada concentración de ejemplares. Con esta modificación normativa, el Govern también incorpora a los pescadores recreativos a las tareas de control de esta especie invasora.

En este sentido, el cangrejo azul queda excluido de la prohibición general aplicable a los crustáceos decápodos, por lo que su captura queda sujeta al régimen general de marisqueo previsto para las especies de invertebrados sin cuota específica, que establece un máximo de dos kilogramos por persona y día.

Simonet ha destacado que "es una medida que responde a una demanda planteada desde Formentera y que permite sumar esfuerzos en el control de una especie invasora que preocupa cada vez más a los usuarios del mar y al sector pesquero". Además, ha añadido que la colaboración de los pescadores recreativos puede contribuir a reducir la presencia del cangrejo azul en zonas especialmente sensibles y reforzar las actuaciones que ya llevan a cabo las administraciones.

El conseller ha señalado que la modificación permite incorporar una nueva herramienta para la gestión de una especie invasora que genera una preocupación creciente en Formentera y refuerza la implicación de la sociedad en la conservación de los ecosistemas marinos.

SOBRE LA RESERVA MARINA DES FREUS

Durante la reunión también se ha tratado el estado de tramitación de la ampliación de la Reserva Marina des Freus de Eivissa y Formentera.

Simonet ha explicado que el proyecto ya ha superado el periodo de información pública y que el siguiente paso previsto es remitirlo al Consell Consultiu para continuar con la tramitación administrativa.

Cabe recordar que la ampliación de la Reserva Marina permitirá reforzar la protección de los recursos pesqueros y mejorar la gestión de una de las zonas marinas de más valor ecológico de Baleares. La propuesta se ha trabajado con las administraciones y los sectores implicados para garantizar el máximo consenso posible.

"La futura ampliación de la Reserva Marina es un paso importante para seguir avanzando en la conservación de los recursos marinos y asegurar que las actividades pesqueras y recreativas se lleven a cabo de forma compatible con la preservación de este entorno privilegiado", ha señalado el conseller.

NUEVA RAMPA PÚBLICA

Otro de los asuntos que se han abordado ha sido el proyecto de construcción de una nueva rampa pública en el norte de Formentera. El conseller ha informado de que ya se dispone de las autorizaciones necesarias para poder iniciar la licitación de la infraestructura, que se financiará con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

La infraestructura se planteó inicialmente para facilitar las tareas de vigilancia marina en el norte de la isla, pero también tendrá un uso público y permitirá mejorar el acceso al mar en esta zona de Formentera.

VISITA A LA COOPERATIVA

Aprovechando el viaje institucional a Formentera, el conseller ha visitado una explotación agraria de la isla acompañado por el presidente de la Cooperativa del Camp de Formentera, Marcos Ribas, y ha podido conocer de primera mano la evolución de la campaña agrícola. Aunque todavía es pronto para realizar una valoración definitiva, las primeras estimaciones apuntan a una campaña de cereales dentro de la normalidad.

Los rendimientos de la cebada se sitúan en torno a los 1.100 kilogramos por hectárea, mientras que los del trigo oscilan entre los 600 y los 700 kilogramos por hectárea. En el caso de la avena, la producción es ligeramente inferior a la esperada, con unos 600 kilogramos por hectárea. En cuanto a los forrajes, aún es pronto para disponer de datos definitivos, si bien las previsiones actuales indican una campaña similar a la del año pasado.

Posteriormente, Simonet ha mantenido una reunión con el presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Formentera (Pimeef), Pep Mayans, y miembros de su junta directiva. Durante el encuentro se han abordado posibles líneas de colaboración en relación con la marca 'De Formentera amb molt de gust', entre otras cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y empresarial de la isla. Tanto con los representantes de la Cooperativa del Camp como con los de Pimeef, el conseller ha compartido las principales líneas de trabajo de la Conselleria y ha conocido de primera mano las inquietudes y necesidades de los sectores productivos de Formentera.