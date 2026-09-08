El Govern cede espacios en el ParcBit a clústeres para reforzar la actividad y la diversificación económica

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, en el acto de entrega de llaves a los representantes de los clústeres. - CAIB

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha cedido este martes nuevos espacios en el ParcBit a cinco clústeres sectoriales de Baleares con el objetivo de reforzar la actividad, fomentar la colaboración entre sectores estratégicos y avanzar hacia una economía más competitiva y diversificada.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado en un comunicado que serán Bioib, CliQIB, ConstruLab360, Balearic Marine Cluster y TEIB quienes dispondrán de oficinas propias en la planta baja del Edificio Disset, además de una sala de uso compartido.

La cesión de los espacios representa para estas agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) un ahorro conjunto estimado de cerca de 47.000 euros anuales.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, han entregado ya las llaves a los representantes de los clústeres en un acto celebrado en el ParcBit.

Los cinco clústeres que se instalan en el Edificio Disset representan ámbitos con un "importante potencial" de innovación, crecimiento y diversificación de la economía balear.

Bioib (Clúster Biotecnológico y Biomédico) agrupa empresas y entidades vinculadas a la salud, la biotecnología y la biomedicina y trabaja para impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas soluciones en salud y bienestar.

CliQIB (Clúster Químico de Baleares) agrupa la industria química del archipiélago y promueve la innovación, la seguridad, la sostenibilidad ambiental y una gestión más eficiente de los recursos y los residuos.

Por su parte, ConstruLab360 centra su actividad en la transformación del sector de la construcción, especialmente mediante la digitalización, la edificación sostenible, la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental de las infraestructuras.

Balearic Marine Cluster representa la industria náutica y trabaja para reforzar el posicionamiento de las Islas como referente internacional en mantenimiento, reparación y servicios náuticos, con especial atención a la formación, la innovación tecnológica y la sostenibilidad del medio marino.

TEIB (Clúster de Transición Ecológica y Energía de Baleares) reúne empresas y entidades de los sectores energético y ambiental y promueve proyectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular, la descarbonización y la I+D+i.

PARCBIT, PUNTO DE ENCUENTRO

Bioib, CliQIB y TEIB ya compartían espacio en el edificio Son Espanyol. La consolidación de su actividad y su crecimiento han hecho necesario el traslado a unas instalaciones con mayor capacidad.

La concentración de estas AEI en el ParcBit permitirá intensificar las sinergias entre clústeres, empresas, centros de investigación, universidad y administración, facilitar el desarrollo de proyectos transversales y aprovechar de manera más eficiente las infraestructuras y los servicios comunes.

La cesión de los nuevos espacios tiene un valor económico estimado de cerca de 45.900 euros anuales. Este ahorro permitirá que los clústeres puedan destinar más recursos a su actividad a través de desarrollo de proyectos de innovación, asesoramiento a empresas, captación de financiación y organización de acontecimientos, entre otros.

Con la incorporación de estos cinco clústeres, el ParcBit refuerza así su papel como hub de referencia de la innovación de Baleares y espacio de encuentro entre empresas, conocimiento y administración.