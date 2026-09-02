El Govern celebra la conjunción de los buenos datos de empleo con un crecimiento turístico "congelado"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Un total de 870 personas regularizadas a traves del proceso extraordinario están inscritas ya en el SOIB PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha celebrado la conjunción de unos buenos datos de empleo durante el mes de agosto con un crecimiento turístico en temporada alta "congelado".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 824 personas en agosto en Baleares en relación al mes anterior (+3,3%) y bajó en 262 personas en relación al octavo mes del año pasado (-1%) y se sitúa en los 25.706 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el archipiélago ha registrado en agosto 693.812 afiliados a la Seguridad Social, 226 menos que el mes anterior (-0,03%).

Cabrer, en la rueda de prensa para valorar los datos mensuales de empleo, ha considerado que Baleares "se comporta bien en ocupación" y muestra "un mercado de trabajo dinámico y fortalecido".

También ha puesto en valor la "calidad de la de ocupación", un dato sobre el que ha asegurado que en su departamento "siempre ponen el foco". "Somos líderes en contratación indefinida, estamos duplicando los datos del conjunto de España, y la tasa de temporalidad de nuestros contratos es de prácticamente la mitad que la media nacional", ha explicado.

La consellera ha celebrado que estos "datos positivos" coincidan con un mes de agosto "en el que se congela el crecimiento de la temporada alta en las Islas". "Son datos que tenemos muy en cuenta y que estudiamos, porque son el resultado del trabajo de contención que estamos haciendo desde el Govern", ha dicho.

Según los datos publicados el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el acumulado de los siete primeros meses de 202 Baleares se sitúa también como una de las CCAA que más turistas recibieron, con cerca de 9,164 millones de turistas, una cifra que supone un aumento interanual del 1,85%.

LOS EFECTOS DE LA REGULARIZACIÓN

Cabrer, como viene haciendo en los últimos meses, ha dedicado una parte de su intervención a alertar sobre los efectos que el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes está teniendo sobre el servicio de ocupación de Baleares (SOIB).

Durante el pasado mes de agosto el SOIB sumó 283 personas inscritas como paradas con el código de la regularización extraordinaria, con lo que suman 870 en tres meses.

"El 89% de estas personas solo han alcanzado estudios primarios y el 90% están en situación de paro. El SOIB se prepara para poder dar respuesta este nuevo trabajo que nos viene", ha subrayado.