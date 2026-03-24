El Govern cifra en 7,2 millones de euros el impacto de la huelga médica en Baleares

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha cifrado en 7,2 millones de euros el impacto económico de la huelga médica contra el Estatuto Marco en Baleares.

Un presupuesto que, ha subrayado en el pleno del Parlament, se podría haber destinado a contratar a más profesionales, impulsar más centros o comprar tecnología sanitaria.

En su intervención, la consellera ha acusado al PSIB de intentar desviar la atención de la huelga médica contra el borrador del Estatuto Marco y de hacer "demagogia" con sus preguntas en el pleno.

Así lo ha dicho García en respuesta a las socialistas Teresa Suárez y Patricia Gómez, quienes han afeado la gestión del Govern en salud mental y en atención primaria.

Suárez ha considerado que la consellera "tendría que dimitir" ante el "caos" en el que a su entender se encuentra la sanidad pública de las Islas. "Dimita, será el favor que le haga a los ciudadanos", ha dicho Gómez.

De su lado, García ha arremetido contra la gestión anterior y contra el Gobierno de España por la huelga médica, recordando que los 16 días de paros dejan ya más de 50.000 citas y operaciones suspendidas.