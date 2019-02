El Govern col·loca 400 milions en la seva tornada als mercats financers

Publicado 14/02/2019 10:27:38 CET

Després de rebre una demanda "molt superior" per part dels inversors, de prop d'1.100 milions

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha col·locat 400 milions d'euros en la seva tornada als mercats financers, després de rebre una demanda "molt superior" per part dels inversors, de prop d'1.100 milions.

Segons han explicat des de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, la tornada de la Comunitat als mercats per finançar-se al marge dels mecanismes de finançament de l'Estat ha rebut "un gran interès tant en l'àmbit nacional com a nivell internacional" i s'ha tancat després una demanda inversora per "gairebé tres vegades més" del finalment col·locat.

En concret, l'operació aconsegueix l'import de 400 milions d'euros, dins de la forqueta màxima plantejada per la Direcció general del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern de col·locar entre 300 i 400 milions d'euros.

Sobre això, han assegurat que si bé "l'objectiu inicial era captar 300 milions", aquest "alt interès inversor" ha fet que el Govern hagi augmentat l'import final fins els 400 milions.

Les ofertes definitives presentades per les entitats inversores en deute públic de la comunitat autònoma han sumat un import de 1.092,8 milions d'euros.

La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha assegurat que aquestes dades "demostren la credibilitat externa i la confiança en la solvència i la gestió financeres de Balears".

Segons ha comentat, "la tornada als mercats" és un indicador de la "recuperació de la normalitat financera" de la Comunitat.

Aquest pla suposa un "punt d'inflexió" per a Balears, "un nou pas que reforça la bona salut financera" de la comunitat, i que li permet "recuperar autonomia financera i major flexibilitat en els terminis i condicions", ha explicat Cladera.

D'aquesta manera, Balears ha aconseguit tancar l'emissió de deute mitjançant bons a deu anys --fins a novembre de l'any 2028-- i un tipus d'interès de l'1,549%. El finançament s'ha tancat a +27 punts bàsics (0,27%) sobre el cost del Tresor, molt per sota del màxim autoritzat per l'Estat de 50 punts bàsics d'acord amb els termes de prudència financera (0,50%).

En aquesta operació, el Govern ha comptat amb la col·laboració de quatre entitats financeres (BBVA, CaixaBank, Bankia i HSBC). En total, 75 entitats inversores han participat en l'operació, principalment d'altres països. En concret, 51 entitats internacionals i 24 domèstiques.

Per import de compra, més de la meitat del deute col·locat en aquesta emissió -un 56% del total- correspon a països estrangers i un 44% al mercat espanyol.