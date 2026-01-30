El Govern se compromete a tener "este año" el texto definitivo de la ley de atención a las personas con discapacidad

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, asiste a la inauguración de la nueva sede de Impulsa Igualtat y a la presentación de la nueva marca de la entidad - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha comprometido a tener "este año" el texto definitivo de la ley de atención a las personas, y de derechos de las personas, con discapacidad de Baleares.

Fernández se ha pronunciado de este modo, este viernes, en una rueda de prensa, con motivo de la inauguración de la nueva sede de Impulsa Igualtat y de la presentación de la nueva marca de la entidad, en la que ha querido poner en valor que ésta "será la primera ley autonómica en este sentido".

El objetivo, ha añadido la consellera, "es recoger el modelo que se tiene en Baleares, garantizarlo a través de una ley y, evidentemente introducir todas aquellas mejoras que sean necesarias".

Fernández ha considerado que tanto "para el Govern" como también "para todo el sector, para las personas con discapacidad, poder tener" esta nueva normativa, "con ese rango de ley, con esa obligación hacia el mandatario público, pasen las legislaturas que pasen y venga quien venga", pues "será un hito importante".