El Govern concede ayudas de entre 700 y 20.000 euros a 346 deportistas destacados de las Islas

PALMA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha concedido ayudas de entre 700 y 20.000 euros a 346 deportistas destacados de las Islas.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que ha resuelto la convocatoria de ayudas individualizadas para deportistas de Baleares con el objetivo de reforzar sus medios de entrenamiento y facilitar el acceso a competiciones durante el año 2025.

En total, 346 deportistas de disciplinas muy diversas --como natación, atletismo, piragüismo, vela, gimnasia, tenis, triatlón o judo-- recibirán una subvención que oscila entre los 700 y los 20.000 euros, en función de los méritos y resultados deportivos obtenidos.

El presupuesto global de la convocatoria es de 1,1 millones de euros, que se destinan a apoyar a deportistas que han demostrado un alto nivel competitivo tanto en campeonatos estatales como internacionales. Entre los beneficiarios figuran nombres consolidados y jóvenes talentos que representan el futuro del deporte balear.

Un deportista destacado es aquel que ha conseguido resultados deportivos relevantes a nivel oficial, representando a Baleares o a España, y que cumple los requisitos establecidos en la convocatoria, como disponer de licencia federativa vigente y no contar con sanciones deportivas ni por dopaje.

En esta edición reciben la cuantía máxima de 20.000 euros los deportistas Nil Riudavets Victory, Joan Antoni Moreno Bennàssar, Joan Munar Martínez y Marcus Cooper Walz. Mientras, deportistas femeninas de gran proyección como Gemma Triay Pons, Maria dels Àngels Moreno Bennàssar y Estella Llum Tonrath Nollgen obtienen ayudas de entre 5.000 y 7.700 euros. También destacan otros nombres como Mario Mola, Joan Cardona Méndez o Marina Bagur Olives, que simbolizan la combinación de trayectorias consolidadas y nuevas promesas dentro del deporte balear.

El director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, ha destacado que "esta línea de ayudas es una apuesta clara por el apoyo al talento deportivo balear y un instrumento fundamental para que los deportistas de Baleares puedan seguir compitiendo en las mejores condiciones".