El Govern concede a Formentera 10 millones para garantizar la tutela social de menores y la atención a familias

FORMENTERA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia concederá una subvención directa de hasta 10 millones de euros al Consell de Formentera para contribuir a garantizar los derechos sociales, la atención a las familias y la protección específica y tutela social de las personas menores de edad de la isla.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la aportación responde al incremento extraordinario de las necesidades del área de Bienestar Social del Consell durante los últimos años. Esta situación ha generado un importante aumento del gasto y ha obligado a destinar a estas necesidades fondos previstos para otros servicios y competencias, afectando así a la gestión ordinaria.

Este incremento se ha producido especialmente en el Servicio de Infancia y Familia. A 21 de julio de 2026 se habían registrado 164 nuevas tutelas, frente a las 66 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 148,5 por ciento.

Actualmente existen 230 expedientes tutelares y, de mantenerse la evolución actual, el Consell prevé que a finales de año pueda estar asumiendo la tutela de más de 400 menores.

El aumento de las necesidades de atención ha provocado que los recursos económicos inicialmente previstos para el área de Bienestar Social resulten insuficientes.

Para 2026, el Consell había presupuestado 860.000 euros en gastos corrientes para esta área, mientras que a 10 de mayo el gasto acumulado ya ascendía a 3,6 millones de euros. La previsión es que el gasto hasta finales de octubre, incluida la deuda acumulada hasta el 30 de junio, se sitúe en torno a los 10,5 millones de euros.