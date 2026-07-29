El Govern concede más de 1,75 millones a 60 entidades para impulsar la economía social

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha resuelto tres convocatorias de subvenciones destinadas a la economía social por un importe total de 1,75 millones de euros, concesiones que corresponden a gastos ejecutados durante 2025 y que han llegado a 60 beneficiarias, entre empresas de inserción, entidades promotoras, asociaciones y cooperativas.

La Conselleria ha informado en un comunicado que la partida más elevada, de 1,2 millones de euros, corresponde a la convocatoria para el mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción y de las entidades que las promueven. La línea ha agotado el presupuesto disponible y ha beneficiado a nueve empresas y entidades.

Estas subvenciones cubren una parte de los salarios brutos de los trabajadores en situación de exclusión social y del personal técnico de producción y acompañamiento. Las empresas de inserción ofrecen un empleo remunerado durante un periodo determinado, junto con formación y seguimiento individual, para que los trabajadores puedan adquirir experiencia y acceder posteriormente al mercado laboral.

Según la Memoria 2025 del sector, las empresas de inserción activas en Baleares generaron 261 puestos de trabajo, 150 de ellos con contratos de inserción. Además, 23 trabajadores que finalizaron el contrato o el itinerario accedieron al mercado laboral ordinario, el 31% del total.

Las beneficiarias de la convocatoria son Deixalles Servicios Ambientales, Fundación Deixalles, Deixalles Inserción y Triaje, Proyecto Hombre Baleares, Cáritas Diocesana de Menorca, Triam de Tot, Mestral Inserción y Medio Ambiente, Eines x Inserció y Reciclajes Textiles Solidarios.

La Conselleria ha remarcado que la partida de esta subvención prácticamente se ha duplicado durante esta legislatura, ya que en 2022 y en 2023 el presupuesto era de 625.000 euros.

La segunda convocatoria, dotada con 280.900 euros, financia el fomento y la difusión de la economía social y el funcionamiento de las organizaciones representativas. También se ha agotado el presupuesto.

Esta línea permite sufragar la organización de jornadas, la elaboración de estudios, la divulgación de las fórmulas empresariales de economía social y gastos estructurales como los costes de personal, el alquiler de locales, los suministros o la contratación de servicios profesionales.

Las seis entidades beneficiarias son la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema), la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Baleares (REAS Balears), la Federación de Cooperativas de Baleares, la Asociación Mercat Social Baleares, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Baleares (Uctaib) y la Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares (Ucabal).

La tercera convocatoria está dirigida a cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales. De los 540.400 euros presupuestados, se han concedido 264.818 euros a 45 cooperativas.

Los proyectos subvencionados incluyen el mantenimiento de puestos de trabajo, la incorporación de nuevos socios, los gastos de constitución de nuevas cooperativas y las inversiones en digitalización, software y equipamiento informático.