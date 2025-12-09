El Govern concederá préstamos participativos a startups que no pueden acceder a financiación bancaria. - CAIB

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern concederá préstamos participativos a las empresas de reciente creación que no pueden acceder a financiación bancaria para el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica.

Los préstamos participativos, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, son un instrumento financiero de casi capital de apoyo a la inversión a las empresas emergentes (startups) que no pueden acceder a la financiación bancaria.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, han firmado un convenio este martes para establecer las bases de esta nueva medida, que cuenta con una inversión de tres millones de euros.

El objetivo de esta nueva iniciativa es financiar proyectos de inversión de base tecnológica para empresas que no cuentan con un capital inicial suficiente para llevar a cabo sus planes de negocio y no obtienen financiación bancaria.

Los préstamos participativos contribuirán a la transformación del modelo económico y a crecer en valor, según ha resaltado la Conselleria.

Además, también fomentarán la retención de estos proyectos innovadores que, en caso de que no puedan continuar por falta de financiación, podrían buscar ayuda en otros lugares, y se perdería así tanto el talento de las personas que los impulsan como las inversiones que deben desarrollarse en el territorio.

El Govern apuesta por la colaboración público-privada para la gestión del instrumento. Por ello, la Agencia de Desarrollo Regional licitará en breve el asesoramiento externo para la gestión del nuevo instrumento.

Por su parte, la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio tutelará este proceso y realizará el seguimiento de las operaciones concedidas por la ADRBalears. Finalmente, la Dirección General de Innovación y Transformación Digital se encargará de certificar el carácter innovador de las mismas.

El acto de la firma también ha contado con la presencia de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, y la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares, Silvia Delgado.