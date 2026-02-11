Govern y Consell instan a donar sangre a los jóvenes ante la falta de relevo generacional

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han instado este miércoles a los jóvenes a acudir a la próxima campaña de donación de sangre y han advertido de la falta de relevo generacional que existe entre los donantes.

Así lo han asegurado durante la presentación de la campaña de donación de sangre del próximo día 16 de febrero, que ha tenido lugar en la sede del Consell de Mallorca y donde la consellera ha señalado que, pese a que hay donantes "muy fieles", existe también "una falta de renovación entre los jóvenes".

García ha recordado que los hospitales de Mallorca necesitan 200 bolsas a diario cada uno para poder funcionar y que, de todas las donaciones, el 60% se destina a personas con cáncer y que otro 34% está destinado a intervenciones quirúrgicas, quedando otras partes destinadas principalmente para mujeres durante el parto y para niños con traumatismos o heridas graves.