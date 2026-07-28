El Govern y el Consell de Mallorca unifican historiales clínicos electrónicos en residencias

La consellera de Educación, Manuela García, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una residencia pública. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consell de Mallorca han anunciado que están implantando la historia clínica electrónica compartida para los usuarios de residencias públicas y privadas, para que la información clínica de estas personas sea accesible tanto para el personal sanitario, como para los profesionales de los centros residenciales.

Según han informado en rueda de prensa la consellera de Salud, Manuela García, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, la información clínica ya es compartida por todos los profesionales que tratan a personas dependientes para obtener una visión actualizada en tiempo real de la evolución sanitaria y social, de manera que se facilita su cuidado y toma de decisiones.

Con esta unificación, el personal que trabaja en centros residenciales podrá tener acceso al historial clínico electrónico del Servicio de Salud y, a la vez, los datos sociales serán visibles para los sanitarios. Así, ambos ámbitos compartirán al mismo tiempo información para prestar la atención más adecuada, como las pruebas médicas, pautas de medicación prescritas, cuidados necesarios o informes de ingreso, consulta y seguimiento.

En concreto, se podrá consultar la identificación del paciente, sus informes clínicos, sus escalas y otros elementos de valoración -como úlceras, caídas, nutrición o necesidad de curas paliativas-, datos antropométricos y constantes vitales -peso, altura, frecuencia cardíaca o saturación de oxígeno- y síndromes geriátricos.

La Conselleria de Salud ha señalado que para hacer posible la unificación se ha integrado el sistema de información clínica de ambos ámbitos, lo que permite incorporar y transmitir datos de los pacientes de las residencias. Esto ha sido posible gracias a la incorporación de los sistemas de información de los centros residenciales con NEXA, la plataforma corporativa de interoperabilidad del Servicio de Salud, desarrollada por el IB-Salut.

La implantación de este nuevo sistema se está llevando a cabo gradualmente y ya hay 21 residencias -una de ellas la Residencia Oms- que cuentan con esta herramienta para compartir información, de manera que el historial clínico electrónico compartido está favoreciendo a 1.393 personas. El Govern ha asegurado que próximamente se añadirán más centros, hasta alcanzar los 43 de la red pública de atención a la dependencia de Baleares, que suponen un total de 3.567 plazas.

El proyecto, que lo han desarrollado en Govern y el Consell de Mallorca conjuntamente, ha tenido un coste de 1,57 millones de euros y está financiado con fondos del programa de sostenibilidad, mejora de la eficiencia y acceso equitativo al Sistema Nacional de Salud.

Galmés ha destacado que de esta manera se permitirá que los profesionales dispongan de una "visión completa y actualizada de cada residente, independientemente de si la atención se presta desde la residencia, la atención primaria o un hospital". "Pponer la información al servicio de los profesionales significa mejorar directamente la calidad de vida y la protección de las personas residentes", ha añadido.