El Govern y el Consell participan en la feria Horeca para poner en valor el producto local y la gastronomía profesional

El Govern y el Consell de Mallorca participan en la fiera Horeca con actividades de cocina en vivo y un estand propio con 18 productores con el objetivo de poner en valor el producto local y la gastronomía profesional.

Representantes de ambas instituciones han asistido este lunes a la inauguración de la feria, que se celebra en el Velódromo Illes Balears hasta este miércoles y por la pasarán unas 16.000 personas.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que el objetivo principal es "continuar reforzando el posicionamiento del producto local dentro del canal Horeca y facilitar el contacto directo entre productores y profesionales de la hostelería y la restauración".

Desde el Govern dan apoyo a la feria, ha continuado Simonet, porque "es muy importante la implicación del sector de la hostelería y la restauración en la promoción del producto local". "Además, se pone en valor el trabajo de nuestros payeses, que repercute directamente en el territorio y en el paisaje", ha remarcado.

Entre los espacios del estand, han destacado el dedicado al distintivo 100% raza autóctona, que da visibilidad a las razas propias del archipiélago y pone en valor la calidad de los productos vinculados a la ganadería local.

De su lado, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha puesto en valor el compromiso del Govern con la hostelería y la restauración.

"Seguimos apostando por la gastronomía como un pilar fundamental de nuestro modelo turístico y ponemos en valor el producto local y el talento de los profesionales", ha recalcado.

También ha asistido a la inauguración el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, quien ha calificado la feria como "una cita imprescindible" para el sector y "un espacio donde compartir conocimiento, innovación y nuevas oportunidades".

"Desde el Govern queremos estar cerca del sector, con políticas que acompañen tanto a quienes crecen como a quienes atraviesan mayores dificultades, para que las empresas y los autónomos puedan mirar al futuro con garantías", ha subrayado.

Por parte del Consell de Mallorca, han participado en la inauguración la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, y el conseller insular de Turismo, Jaume Ginard.

Amate ha destacado "la relevancia que tiene la restauración en Mallorca, un sector que crea experiencias gastronómicas auténticas, impulsado por chefs, que fomenta el uso de producto local y que contribuye a fortalecer la economía local".

Desde la institución insular han puesto en valor el área de actividad en vivo, donde la gastronomía profesional se muestra sobre el escenario mediante 'show cooking', demostraciones técnicas, homenajes y concursos culinarios.

El programa de concursos arranca este lunes, con el IV Concurso Cocina con Pescado Popular y el VII Concurso Mejor Bocata Gourmet; este martes tendrá lugar el VI Concurso Mejor Tartar Gourmet, y el miércoles se desarrollarán el I Concurso Mejor Pincho y el IV Concurso Mejor Pizza Gourmet.

La feria acogerá también el acto de reconocimientos y los homenajes al sector, con el objetivo de poner en valor trayectorias y aportaciones destacadas, entre ellas, a los chefs Alberto Chicote y Rodrigo de la Calle, y un reconocimiento póstumo a Rafa González, barman de El Barito.

Sobre el Concurso de Cocina con Pescado Popular, desde el Govern han explicado que cada profesional debe presentar un plato cuyo ingrediente principal sea uno un pescado popular.

Este concurso se repetirá también en Horeca Ibiza y en Horeca Menorca y la final tendrá lugar en la Escuela de Hostelería de Baleares con la participación de los dos profesionales con mayor puntuación de cada isla.

El estand de la Conselleria acoge durante los tres días de feria diversas muestras de cocina en directo, con elaboraciones que combinan producto local, creatividad gastronómica y formación profesional.

Esta edición cuenta con la participación de 12 centros educativos de formación profesional que presentarán proyectos innovadores, elaboraciones gastronómicas (muestras de cocina en directo) y propuestas que ponen en valor los productos de proximidad y las prácticas sostenibles.

En concreto, participarán el CIFP Juníper Serra, el IES Alcúdia, el IES Binissalem, el IES Calvià, el IES Felanitx, el IES Guillem Colom Casasnoves, el IES Josep Sureda i Blanes y el IES Puig de Sa Font, en Mallorca; el IES Maria Àngels Cardona, en Menorca, y el IES Isidor Macabich, el IES Balàfia y el IES Sa Serra, en Ibiza.

El alumnado participante pertenece a las familias profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, que cuentan con 1.756 alumnos matriculados.