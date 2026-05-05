El Govern considera que la idea de Vox para que el desamparo de los menores lo decida la Justicia genera "desprotección"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La conseller de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha considerado que la proposición de ley presentada por Vox en el Congreso --rechazada la semana pasada-- para modificar el Código Civil y que la situación de desamparo de los menores se dictamine desde la vía judicial puede generar situaciones de "desprotección".

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada al respecto por el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez.

Fernández se ha alineado con la decisión del PP de votar en contra de la toma en consideración del texto legislativo de los de Santiago Abascal al entender que "ante situaciones tan complejas y sensibles lo mejor es el análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de tal magnitud".

"Consideramos que una modificación legal necesita un análisis riguroso, porque lo que proponen puede suponer una desprotección y consecuencias irreversibles. Lo que sí puedo asegurar que la protección de la infancia y la adolescencia es una prioridad para el Govern y de todos los gobiernos del PP en Baleares", ha subrayado.

Prueba de ello, ha considerado, es la auditoría externa que se está realizando sobre el servicio de protección de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca.