El Govern considera "inaceptable" el manual de acción: "Vandalismo sobre comercios y turistas, nunca"

Archivo - Varias personas increpan a los turistas en los bares durante una manifestación.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha calificado este jueves como "inaceptable" el manual de acción y que se anime e incite a vandalizar y atacar comercios, establecimientos o empresas vinculadas al sector turístico.

A preguntas de los medios en la rueda de presentación del Análisis de coyuntura del segundo trimestre, Costa ha pedido a la plataforma Menys turisme més vida que rectifique y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el sentido común.

"Bloquear cerraduras y hacer pintadas es inaceptable", ha afirmado, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico comparte el diagnóstico de que el archipiélago ha llegado al límite.

Antoni Costa ha reiterado que el Govern siempre respeta y respetará cualquier manifestación libre y pacífica. El conseller ha subrayado que los comportamientos radicales no representan el carácter de Baleares. "Somos gente tranquila. Manifestaciones pacíficas, siempre el máximo respeto. Vandalismo sobre comercio y turistas, no, nunca", ha concluido.