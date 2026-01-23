El Govern considera que los puertos "no son el mejor lugar" para ubicar los módulos de atención temporal de migrantes

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha considerado que los puertos de Palma, Ibiza y Formentera "no son el mejor lugar" para ubicar los módulos de atención a migrantes en tránsito y ha criticado que esta sea "la única" política migratoria que el Gobierno de España lleva a cabo en las Islas.

Así lo ha dicho Costa este viernes en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern en la que le han preguntado si los puertos no son una buena ubicación por una cuestión de imagen. "Sí, lo digo abiertamente", ha respondido.

"¿Está es la única política migratoria que el Gobierno es capaz de hacer?", ha criticado, a la vez que ha preguntado si al Ejecutivo central "no se le cae la cara de vergüenza".

Según el portavoz, es "inadmisible" que desde Madrid no hagan "nada" para combatir las mafias y reducir el flujo migratorio. "¿Creen que es admisible que miles de seres humanos pierdan la vida en la trágica ruta?", ha zanjado.