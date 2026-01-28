El Govern constituye el grupo de trabajo para implantar el modelo Barnahus en Baleares

El grupo de trabajo territorial para implantar el modelo Baranahus en Baleares - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituido este miércoles el grupo de trabajo territorial para implantar en Baleares el modelo Barnahus, un sistema integral de atención, intervención y protección a menores víctimas de violencia sexual.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el grupo está formado por representantes y técnicos de diferentes instituciones y organismos de las Islas.

En concreto, incluye técnicos de la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad y de la Dirección General de Salud Mental, técnicos de los servicios de menores de los consells insulares, representantes de la Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal, de los cuerpos de seguridad del Estado, así como psicólogos y pediatras.

En esta primera reunión, que ha tenido lugar en el Hospital Son Espases, ha asistido la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, y ha tenido como guía a Emilie Rivas, de Save the Children, la entidad designada para implementar Barnahus en las Islas.

También ha contado con la asistencia de la fiscal jefa de Tarragona, Mª José Osuna, y una de las ponentes de la jornada de sensibilización celebrada este martes en Son Espases.

El modelo Barnahus es un sistema de atención, intervención y protección a menores víctimas de violencia sexual que centraliza en un único espacio todas las intervenciones necesarias, reforzando así la detección precoz, evitando la repetición de entrevistas, reduciendo los tiempos de respuesta y garantizando una atención terapéutica inmediata y coordinada