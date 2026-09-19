El Govern convoca ayudas de 600.000 euros para entidades que llevan a cabo programas de atención a familias vulnerables. - CAIB

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocado ayudas de 600.000 euros para entidades que llevan a cabo programas de atención a familias vulnerables.

La convocatoria está dirigida a entidades del tercer sector social de las Baleares y de otras entidades sin ánimo de lucro y está orientada principalmente a financiar los gastos derivados del funcionamiento de los servicios y programas de atención directa a familias con hijos menores de edad.

La convocatoria contempla una línea, con un importe máximo de 200.000 euros, destinada a proyectos y programas dirigidos a familias con menores a cargo que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, dificultad o riesgo social.

Por otro lado, una segunda línea, con un importe de 150.000 euros, está destinada a prevenir y tratar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Esta contempla servicios y programas de prevención y tratamiento de la violencia contra la infancia y la adolescencia, así como de sensibilización y de intervención para adultos que hayan sufrido malos tratos en la infancia.

Finalmente, una tercera línea está dirigida a financiar a entidades del tercer sector social que atiendan a jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión social y económica. Los importes máximos adjudicados a cada línea están vinculados, de forma que si no se agota el crédito de una partida éste puede pasarse a las demás.

El pago a las entidades será del 100 por 100 del importe, anticipado y sin la exigencia previa de garantía, para facilitar la tramitación a las entidades sin ánimo de lucro, que a menudo no disponen de recursos suficientes para financiar la ejecución de las actividades.