El Govern convoca el concurso de ideas para la redacción del proyecto del Conservatorio de Menorca

Presentación concurso ideas conservatorio de Menorca - CAIB

MENORCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha presentado este jueves en Maó la convocatoria del concurso de ideas para la redacción del proyecto del nuevo Conservatorio Profesional de Música y Danza de Menorca, que se construirá en un solar de 1.507 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Maó y situado entre las calles Cós de Gràcia y Borja Moll.

Vera ha destacado que el estudio de necesidades prevé un edificio con una superficie total de 3.764,37 metros cuadrados, un coste estimado de 11,78 millones de euros y un término de ejecución de 18 meses.

Además, ha indicado que en el centro se impartirán las enseñanzas elementales y profesionales de música con todas las especialidades sinfónicas, además de guitarra, piano y voz. El edificio dispondrá de espacios específicos para esta formación, así como tres aulas de enseñanza no instrumental, tres aulas colectivas, una de orquesta de 100 metros cuadrados, una de percusión y otra de piano, 18 individuales de voz y diez cabinas de ensayo. La superficie total del edificio destinada al Conservatorio de música será de 1.218,41 metros cuadrados.

Además, el conservatorio incorporará también los estudios de danza en los niveles elemental y profesional, en las especialidades de danza clásica y española. El área destinada a estos estudios, que tendrá una superficie de 1.203,46 metros cuadrados, incluirá un aula grande de repertorio y coreografías de 160 metros cuadrados, tres aulas teóricas, cuatro aulas de danza de 100 metros cuadrados cada una y cuatro vestuarios.

Desde la Conselleria han subrayado que el proyecto prevé, además, un amplio programa común con zona de administración, nueve despachos para los equipos directivos y de coordinación, conserjería, sala de profesores, biblioteca especializada y una sala polivalente de 130 metros cuadrados. El edificio contará también con un auditorio con capacidad para 185 personas y 270 metros cuadrados, concebido como el punto de encuentro y el elemento de unión entre las distintas disciplinas artísticas.

Vera ha anunciado que la Conselleria ha abierto este jueves el concurso de ideas que permitirá definir el proyecto definitivo. Durante el primer mes, los profesionales o despachos de arquitectura podrán presentar los méritos, que serán evaluados por una comisión del jurado.

De todas las candidaturas, se seleccionarán las tres mejores. El jurado estará presidido por el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, y integrado por cinco arquitectos del Ibisec, un miembro del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, el director del Conservatorio de Menorca, Antoni Carrillos, el director académico del Easib, Antoni Planas, y el arquitecto municipal de Maó.

Los tres finalistas dispondrán de dos meses para presentar el anteproyecto. La propuesta ganadora redactará el proyecto básico y ejecutivo y asumirá la dirección de las obras. El primer premio recibirá 10.000 euros, a cuenta de los honorarios totales de 542.647,49 euros para la redacción y dirección del proyecto; el segundo y el tercero recibirán 5.000 euros cada uno.