El Govern convoca las subvenciones para entidades que llevan a cabo programas sociales en 2026 y 2027

Servicios Sociales - CAIB

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha convocado las subvenciones para financiar las federaciones, confederaciones y las entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo, exclusivamente, programas del ámbito social.

La convocatoria tiene un importe máximo de 1,3 millones de euros y es para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento de las entidades, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa este lunes.

El objetivo de estas subvenciones es fomentar la participación social y potenciar el tejido asociativo.

Así, las entidades que reciban las ayudas deberán atender a personas con discapacidad física, psíquica y sensorial; personas con diagnóstico de salud mental grave; personas mayores en situación de dependencia; o personas en situación de pobreza o de exclusión social.