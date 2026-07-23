El Govern convocará ayudas para los desplazamientos de los deportistas durante la próxima temporada

Un nadador en una piscina cubierta. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de algo más de 1,4 millones de euros destinados a la convocatoria de ayudas para los clubes deportivos de Baleares con equipos de deportes individuales y colectivos para la temporada 2026-2027, para sufragar y mitigar los costes derivados de los traslados a las competiciones de categoría nacional.

De este modo, la Administración autonómica da cumplimiento a lo establecido en la Ley de la actividad física y el deporte de Baleares, para garantizar el apoyo económico a los equipos que representan al archipiélago a nivel estatal y compensar el hándicap de la insularidad.

Al tratarse de una convocatoria que supera el umbral del millón de euros, la normativa presupuestaria de la Comunidad Autónoma exige la autorización previa por parte del Consell de Govern antes de la aprobación del expediente de gasto.

La partida autorizada se ejecutará con cargo a los presupuestos de 2027 para dar cobertura a toda la actividad competitiva de la temporada 2026-2027. Con este acuerdo, el Govern pretende consolidar su "compromiso firme" con el tejido deportivo de las islas, al asegurar que la distancia geográfica "no suponga un obstáculo ni una desventaja económica para el rendimiento y la proyección nacional de los clubes de Baleares".