El Govern convocará más de 700 plazas para reducir la temporalidad de sus funcionarios

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presenta el Plan Estratégico de Función Pública en el Consolat de Mar.

PALMA, 4 (EUROPA PRESS)

El Govern convocará 732 plazas públicas entre este año y 2026 con el objetivo de reducir la temporalidad de sus funcionarios, que al cierre de 2024 se situaba en el 32%, muy por encima de la tasa permitida por ley.

Es una de las líneas del Plan Estratégico de Función Pública, presentado la mañana de este jueves por la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

El documento, que ahora tendrá que ser trabajado y negociado con los sindicatos, también contempla sustituir las pruebas memorísticas por formaciones prácticas en los procesos selectivos de los puestos más técnicos --algo que ya se ha puesto en marcha mediante una prueba piloto-- y garantizar el relevo generacional

"Es un plan elaborado a partir de un análisis exhaustivo y riguroso sobre la realidad y la situación de la administración pública de Baleares sobre sus recursos humanos, las condiciones de las plantillas, la alta temporalidad, la duración de los procesos selectivos y las plazas desiertas", ha explicado Prohens.

Los tres principales objetivos fijados para dar respuesta a la situación de la función pública son garantizar el relevo generacional ante la jubilación de funcionarios, reducir la temporalidad y agilizar los procesos selectivos.

Para ello, el Govern ha aprobado ya una oferta pública de ocupación de 347 plazas para servicios generales, 289 de personal funcionario y 58 de personal laboral, que fue publicada el sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

De las primeras, 146 corresponden a reposiciones ordinarias, 48 a tasa específica y extraordinaria y 55 a promoción interna. De las segundas suman 45, dos y 11, respectivamente.

A estas plazas ofertadas se le sumarán otras 385 que se lanzará el año que viene, de las cuales 368 serán de personal funcionario y 17 de personal laboral.

De acuerdo con la normativa vigente, se reservará una cuota mínima del 7% de las plazas para personas con discapacidad. De este porcentaje, un 5% serán para personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, y un 2% para personas con discapacidad intelectual.

Estas convocatorias, ha asegurado la presidenta autonómica, no supondrán ningún incremento del gasto ya que son algunas de las que actualmente están cubiertas por personal interino.

Al cierre de 2024 el 32% de los funcionarios --unos 1.650 de los más de 5.100 trabajadores públicos-- ocupaba un puesto estructural de forma interina, todavía lejos de la tasa máxima del 8% que fija la normativa.

La temporalidad afecta actualmente al 38,4% del personal funcionario y al 42% del personal laboral, según el documento sobre el que ha trabajado el Govern para realizar el análisis.

"Son 732 plazas en total para servicios generales entre 2025 y 2026 con el objetivo de reducir la temporalidad y avanzar hacia el objetivo de bajar del 8%", ha subrayado Prohens.

Cabrer, preguntada acerca del por qué de la alta tasa de interinidad, ha considerado que la única manera de solucionarla es mediante ofertas de empleo público.

No obstante, ha defendido el buen funcionamiento del proceso de estabilización, del que Baleares fue de las primeras en cumplirlo en los plazos establecidos.

EL RELEVO GENERACIONAL

La administración pública autonómica cuenta en la actualidad con 5.178 funcionarios. El 31% del personal público de la administración autonómica ya ha cumplido 55 años y cerca de un 20% supera los 60. En cambio, solo un 8,2% tiene 35 años o menos.

Eso supone que una quinta parte de las plazas tendrán que renovarse en cinco años y prácticamente un tercio en la próxima década, ha subrayado la presidenta.

Para responder a esta realidad, el Govern buscará detectar qué perfiles profesionales podrían necesitar en un futuro próximo y conseguir que las personas de elevado nivel funcionarial que se jubilen puedan transferir sus conocimientos a sus compañeros poniendo en marcha diferentes medidas.

Entre ellas, que las personas próximas a la edad de jubilación tengan que elaborar una ficha de descripción y análisis de su puesto de trabajo; incentivarles para que elaboren manuales, vídeos o protocolos; o incorporar a trabajadores ya jubilados como "mentores" para formar a sus sucesores.

El plan estratégico también hace referencia a la necesidad de fomentar la captación de trabajadores jóvenes incentivando la cobertura de las plazas desiertas mediante un programa de becas o desarrollando campañas para dar a conocer las oportunidades laborales que ofrece la administración.

AGILIZAR LOS PROCESOS SELECTIVOS

El Ejecutivo también quiere mejorar la eficacia de los procesos selectivos de su personal, seleccionando a las personas que sean "más competentes" y cubrir todas las vacantes.

La idea es que estos procedimientos se resuelvan en un plazo máximo de un año, dado que ahora se pueden demorar hasta el doble. Las ofertas de empleo público se aprueban con carácter anual y, por lo tanto, generan un desajuste temporal entre convocatorias y resolución de plazas.

Aunque en la mayoría de convocatorias de los cuerpos generales el número de solicitudes es superior al de plazas ofrecidas, este volumen de aspirantes no garantiza que las plazas se acaben cubriendo.

De hecho, un 33,5% de las plazas han quedado vacantes en los últimos procesos selectivos, principalmente porque no hay suficientes candidatos que superen la primera prueba o que aprueben todas las fases de la oposición. Además, ha alegado Prohens, hay perfiles especialmente difíciles de captar y retener.

Con el objetivo de dar salida a estas plazas, el Govern ya ha puesto en marcha un plan piloto --en el que participan una veintena de personas-- mediante el cual se sustituyen las pruebas memorísticas por dos meses de formación específica.

Esta medida, según ha detallado la directora general de Función Pública, Violeta Rodríguez, solo se aplicará en determinados procesos de selección, concretamente en aquellos que sean para cubrir puestos técnicos como los de arquitectos o ingenieros.

"Estas personas necesitan conocimientos de cómo funciona la administración, que hasta ahora se evaluaban a través de una prueba memorística. Se ha demostrado que estas no son útiles, que a la persona que ha superado el examen les faltan conocimientos", ha explicado.

Así, una vez se haya constatado que los aspirantes a estos puestos tienen los conocimientos técnicos requeridos, la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) les impartirá formación en tramitación de expedientes, informes, oficios, sanciones o subvenciones durante dos meses.

Los opositores que sean interinos seguirán percibiendo su nómina durante este tiempo, mientras que los que vengan de fuera de la administración percibirán el sueldo base.

Otra medida para agilizar los procedimientos que contempla el plan estratégico es, por ejemplo, la formación a los miembros de los tribunales de selección, a quienes se les permitirá compaginar esa carga adicional con su trabajo habitual y se les compensará valorando esa función en comisiones de servicio o provisiones de puestos.

Además, el Govern tiene la intención de redefinir las pruebas de acceso a la administración regional para que tengan en cuenta las "aptitudes, personalidad, conocimientos y destrezas" de los aspirantes y desarrollar un sistema automatizado de baremación.

También de aprobar un procedimiento de concurso abierto y permanente o consolidar el nuevo procedimiento de consolidación de bolsa única y permanente del personal temporal.

En esa línea, se establecerá un calendario estable de convocatorias que quedará reflejado en una página web de selección "específica, accesible y actualizada" que centralice toda la información.