El Govern coordina con los ayuntamientos el control y la esterilización de las más de 1.760 colonias felinas de Baleares

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha celebrado este jueves la segunda jornada técnica sobre la aplicación de la Ley de Bienestar Animal para coordinar con los ayuntamientos el control y esterilización de las colonias felinas.

Según la última actualización de la Conselleria, en Baleares hay 1.759 colonias felinas registradas aunque, en palabras del director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, "hay muchas más".

La Conselleria ha subrayado que el control poblacional mediante programas municipales de gestión de colonias felinas tiene como finalidad mejorar las condiciones higiénicas y de salubridad en los entornos urbanos, reducir el riesgo de propagación de enfermedades, proteger la salud y el bienestar de los animales y prevenir la transmisión de zoonosis.

Fernández ha explicado que el objetivo de estos programas es reducir el impacto sobre el medio ambiente y sobre la salud de los animales, y avanzar hacia colonias controladas, una situación que se alcanza cuando más del 90 por ciento de los gatos están esterilizados.

Por ello, el primer objetivo de la Conselleria es que al menos el 50 por ciento de los gatos de las colonias felinas estén esterilizados.

Cabe recordar que la Ley 7/2023 de Bienestar Animal atribuye a las entidades locales la competencia de gestión de las colonias felinas y establece que corresponde a las comunidades autónomas elaborar un protocolo que fije los procedimientos.

El pasado 11 de diciembre el Servicio de Sanidad y Bienestar Animal publicó el Protocolo marco para la gestión de colonias felinas de Baleares y el Govern anunció una jornada de presentación y debate para facilitar su aplicación.

La jornada, que se ha celebrado en la sede de la Federación Balear de Entidades Locales (Felib), da continuidad al primer encuentro de análisis de la Ley 7/2023, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2023.

Sobre la jornada, el director general ha destacado que es un paso necesario para acompañar a los ayuntamientos en un proceso complejo, que requiere información "clara, coordinación y criterios técnicos compartidos".

Además, ha añadido que la gestión de las colonias felinas es una competencia municipal pero que el Govern tiene la obligación y la voluntad de brindar apoyo para que este trabajo se pueda realizar con garantías, con rigor y con una visión común en todo el archipiélago.

Concretamente, han expuesto en el encuentro el trabajo realizado durante el último año con los ayuntamientos para recopilar información sobre la situación de las colonias felinas.

SITUACIÓN POR MUNICIPIOS

De los 67 municipios de las Islas, 45 han contestado el cuestionario con la información solicitada, mientras que 22 aún no han respondido, lo que supone que el 67,16 por ciento de los ayuntamientos han aportado datos en esta primera fase.

Por islas, en Mallorca, han contestado 37 de los 53 ayuntamientos -el 69,81 por ciento- mientras que 16 no han respondido. En Menorca, han contestado tres de los ocho municipios -el 37,50 por ciento- y cinco no han contestado.

Igualmente, en Ibiza han respondido cuatro de los cinco ayuntamientos -el 80 por ciento- y solo uno no ha contestado, mientras que en Formentera ha contestado el único ayuntamiento.

El director general ha valorado positivamente estos datos que, ha explicado, demuestran que muchos ayuntamientos "ya se han puesto manos a la obra y han comenzado a organizarse para cumplir las obligaciones que marca la ley".

La información facilitada hasta ahora muestra que la mayoría de los municipios que han respondido disponen de un servicio externo contratado para la recogida y atención de animales, mientras que una parte menor cuenta con servicio propio o mixto.

En cuanto a la gestión específica de los gatos comunitarios, una parte importante de los ayuntamientos aún no dispone de un mapeo y un censo actualizado de colonias, aunque la mayoría sí que ha realizado esterilizaciones durante el año 2024.

En cambio, la identificación mediante microchip continúa siendo uno de los aspectos con mayor margen de mejora, ya que muchos municipios indican que no han realizado esta actuación, pendiente de verificar en algunos casos si la identificación comunicada corresponde a otros sistemas de marcado.

La jornada ha incluido una explicación sobre el estado actual del desarrollo reglamentario de la mencionada ley, la presentación del protocolo marco aprobado por el Govern y una sesión específica sobre el módulo de colonias felinas vinculado al Registro de Identificación de los Animales de Compañía de Baleares (Riacib).