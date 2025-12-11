El Govern crea grupos en el ámbito sanitario, educativo y la atención especializada para prevenir la violencia machista

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del IbDona, Cati Salom, en la Mesa Suprainsular para el abordaje de las violencias machistas. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Suprainsular para el abordaje de las violencias machistas ha aprobado la creación de grupos de trabajo específicos dentro del ámbito sanitario, educativo y de atención especializada para coordinar y homogeneizar criterios para la prevención, detección e intervención de la violencia machista.

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) ha planteado esta propuesta y el acuerdo se ha adoptado este jueves en la convocatoria anual de la Mesa Suprainsular, a la que han asistido la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, junto con la directora del IbDona, Cati Salom.

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que con la creación de los grupos específicos dentro de estos ámbitos se amplía la red de grupos y profesionales que abordan las violencias machistas y que coordina la Mesa Suprainsular. Estarán constituidos por técnicas de igualdad y profesionales de los diferentes sectores.

La Mesa Suprainsular, que se constituyó en 2024, es un órgano de coordinación supramunicipal e intermunicipal, que actúa en el marco de referencia en toda la comunidad autónoma.

Está formada por diferentes representantes de los Consells insulares y de los ayuntamientos que conforman las mesas locales, así como de representantes de las Consellerias de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia; Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local; Salud; Empresa, Autónomos y Energía; Educación y Universidades; Vivienda, Territorio y Movilidad; Turismo, Cultura y Deportes; Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, y la directora del IbDona, que ejerce la presidencia.

También forman parte representantes de las Mesas Locales de Coordinación, de las que hay 32 repartidas en el territorio de Baleares actualmente, lideradas a la vez por los Consells insulares de cada isla o por los diferentes ayuntamientos y en las que participan técnicas de igualdad y profesionales de ámbitos como por ejemplo los Servicios Sociales, la Salud, la Educación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Mesa Suprainsular tiene como funciones reforzar y coordinar la prevención, la detección y la intervención frente a la violencia machista.

Para ello, impulsa estrategias y planes de acción conjuntos, analiza la información aportada por las mesas locales y las instituciones y propone mejoras para ofrecer una respuesta más eficaz y adaptada a las necesidades del territorio. Asimismo, facilita el intercambio de información, experiencias y conocimientos entre instituciones, da coherencia a las campañas informativas y elabora diagnósticos periódicos para identificar nuevas necesidades y áreas de mejora.