El Govern cree que Vox "entiende que no es el momento de bloquear" tras el acuerdo en Extremadura

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el centro de la imagen. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha considerado que Vox "ha entendido que es el momento de avanzar y no de bloquear" después de que el PP haya alcanzado un acuerdo con los de Santiago Abascal para investir a la 'popular' María Guardiola como presidenta de Extremadura.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes al ser preguntado al respecto.

"Por la parte que nos corresponde, que es poca, nuestra satisfacción por el hecho de que se haya desbloqueado un gobierno autonómico y Vox haya entendido que es el momento de avanzar y no el de bloquear", ha subrayado.

Se trata, ha defendido, de un acuerdo que es "beneficioso" para los extremeños, habida cuenta de que gobernará la candidata del partido que recibió más del 40% de los votos.

"Es un acuerdo entre dos partidos democráticos y sin duda es bueno para los extremeños, porque así lo expresaron en las urnas", ha insistido.