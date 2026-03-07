El Govern dará la primera charla para familias sobre el programa Fiestas Seguras el próximo lunes en Sineu - CAIB

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern impartirá el próximo lunes (18.30 horas) la primera charla para familias sobre el programa Fiestas Seguras en el IES de Sineu.

Es la primera de las múltiples actividades y acciones previstas en la iniciativa, que se puso en marcha el pasado mes de enero, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

"Si se considera fundamental llegar a los adolescentes a través de charlas y talleres realizados durante el horario lectivo en los centros educativos, también es muy importante poder llegar a las familias para explicarles las problemáticas detectadas y los riesgos, y ofrecerles consejos y asesoramiento para que sus hijos puedan disfrutar de unas fiestas seguras y divertidas", ha explicado el coordinador del programa, Rafel Covas.

La charla prevista para este lunes en el IES Sineu va dirigida a todas las familias que puedan estar interesadas en el tema, especialmente las residentes en los pueblos del Pla o de Es Raiguer, porque se hablará de las fiestas que se realizan en estas zonas de la isla. Además del coordinador también participarán los policías tutores de los municipios de la zona.

"Poner al alcance de todos la máxima información posible y trabajar en la prevención es la mejor manera de avanzar hacia unas fiestas seguras", ha asegurado Covas.

UN PROGRAMA TRANSVERSAL

El programa de Fiestas Seguras está impulsado desde el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib) y que busca ser "transversal, de aplicación en diferentes ámbitos del municipio, con vocación de continuidad y efectos positivos a corto y largo plazo".

Se fundamenta en tres ejes principales de trabajo como son la prevención, con actuaciones destinadas a los jóvenes y adolescentes, especialmente en los institutos; la coordinación entre todas las administraciones y los agentes implicado;, y la formación, no solo de los policías sino también de colectivos como los dispensadores de bebidas alcohólicas, que a menudo no son profesionales de la hostelería.

El programa tuvo el año pasado tres experiencias piloto en Sóller (Es Firó), en Ciutadella (Sant Joan) y en Pollença (La Patrona), que terminaron con éxito.

Actualmente hay 26 municipios adheridos, 18 de Mallorca, cuatro de Eivissa y cuatro de Menorca. Ya se ha puesto en práctica en Eivissa para la fiesta de Año Nuevo y en Pollença por El Pi de Sant Antoni.