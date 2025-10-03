Militares de la UME desatascan un garaje tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha declarado formalmente el fin de la fase de emergencia en Ibiza tras las lluvias e inundaciones que sufrió la Isla el pasado martes 30 de septiembre y se encuentra ahora en la fase de recuperación.

Así lo ha informado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, en declaraciones a los medios este viernes, en las que ha cifrado en 480 los incidentes gestionadas. Actualmente, ha indicado, quedan diez incidencias por resolver.

Estas incidencias pendientes, ha matizado, son "cuestiones técnicas" o que se tienen que transferir a los ayuntamientos o algún otro organismo por una cuestión de competencia y se espera que se puedan resolver en las próximas horas.

"Hemos conseguido restaurar aquellas situaciones y servicios que eran imprescindibles para la ciudadanía y para la ciudad en su conjunto", ha explicado, agregando que actualmente no hay ninguna situación de riesgo.

También ha agradecido el comportamiento ciudadano y la coordinación con otras instituciones, exponiendo que en menos de 72 horas se ha logrado llevar a cabo lo que con medios ordinarios hubiera durado entre cuatro y seis semanas.

Sobre las incidencias pendientes, Gárriz ha explicado que se trata de valoraciones que corresponden a los ayuntamientos, cuestiones de identificación de instalaciones, en resumen, "más actividades de mantenimiento y reparación que otra cuestión".

En relación con los equipos desplazados a Ibiza para atender las consecuencias del temporal, se realiza una desescalada estructurada. El director general ha señalado que esta mañana han salido los primeros barcos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que, este sábado, saldrá otro contingente.

Los efectivos de la UME que continúan en Ibiza llevan a cabo el reconocimiento con drones en la autovía EI-20 y los equipos especializados realizan tareas de achique en distintas zonas en la carretera Playa d'en Bossa.

También abandonan la Isla este viernes los Bomberos de Mallorca y los de Palma y, próximamente, el contingente del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), voluntarios de Protección Civil y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.