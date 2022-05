El Govern defiende que la Estación Intermodal de Palma es un "lugar seguro" pese a las críticas de Vox

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad y Territorio, Josep Marí, ha defendido, este martes en el pleno del Parlament, que la Estación Intermodal de Palma es un "lugar seguro" pese a las críticas de Vox.

Durante la interpelación que el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha planteado al conseller, Marí ha subrayado que las cifras de crecimiento de usuarios en el transporte público demuestran que la estación es un lugar "seguro, habitable y muy concurrido".

Según cifras del Govern, durante los primeros cuatro meses de 2022, más de dos millones de usuarios pasaron por la Estación Intermodal, un 29% más que en el mismo periodo de 2019. Además, en abril esta cifra aumentó un 40%.

"¿Usted se imagina el desastre que sería la Estación si no fuese segura?", ha preguntado el conseller al diputado de Vox, quien ha acusado a Marí de mentir y "no decir nunca la verdad". "Usted no ha visitado nunca la Intermodal", ha reprochado, a la vez que ha pedido mayor seguridad en la zona: "Siempre dicen que no tienen competencias pero tienen capacidad de interlocución con Delegación del Gobierno".

Así, Vox ha exigido una presencia policial permanente que actúe en conjunto con los guardias de seguridad. "No es tan complicada esta petición o es que no se hablan con la delegada del Gobierno en Baleares", ha dicho.

Con todo, Marí ha defendido que se trata de una zona "segura", que Vox describe como una "zona de guerra". "En los últimos cuatro meses, la Policía sólo ha intervenido en nueve ocasiones", ha subrayado, para después acabar recordado la apuesta del Govern por el transporte público.