El Govern defiende reforzar la FP y las cualificaciones vinculadas al turismo para reducir el abandono escolar

Reunión entre el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido en Bruselas la necesidad de reforzar la formación profesional y las cualificaciones vinculadas al sector turístico para reducir el abandono escolar y mejorar la profesionalización y la calidad del empleo en las Islas.

Según ha informado este viernes la Conselleria de Educación y Universidades, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha trasladado estas medidas al vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, durante una reunión en Bruselas.

En este sentido, el conseller ha compartido datos sobre el abandono escolar en Baleares en los que se muestra una tendencia de mejora, aunque con la persistencia de algunos problemas.

Asimismo, ha explicado que el peso del turismo en la economía de las Islas hace necesario fomentar que el alumnado permanezca en el sistema educativo, así como el desarrollo de trayectorias formativas completas y cualificadas.

Para ello, ha trasladado la importancia de reforzar la formación profesional y las cualificaciones vinculadas al sector turístico para reducir el abandono escolar y mejorar la profesionalización y la calidad del empleo en Baleares.

Esta línea de trabajo da continuidad a los contactos mantenidos con la Comisión Europea, en los que ya se señaló que la formación debe tener un papel central en el acceso al mercado laboral.

Durante la reunión, ambos mandatarios han coincidido en que las políticas y los programas europeos tengan en cuenta las características específicas de determinados territorios, así como en la promoción de medidas adaptadas que refuercen la orientación educativa, la formación y las oportunidades de cualificación.

Finalmente, el Govern ha asegurado que seguirá impulsando políticas educativas para prevenir el abandono escolar y mejorar la formación, en coordinación con las instituciones europeas.