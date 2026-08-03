El Govern define las bases para implantar el modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia sexual - CAIB

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo Territorial para la implantación del modelo Barnahus ha culminado seis meses de trabajo para definir las principales herramientas y criterios que harán posible su puesta en marcha en Baleares.

Las sesiones han sido impulsadas por la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y Save the Children, entidad designada para coordinador el modelo en las Islas.

Según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa, entre enero y junio el grupo ha reunido a representantes de todas las administraciones y servicios implicados en la atención a estos casos, como Fiscalía, Judicatura, consells insulares, servicios de protección de menores, sanidad, salud mental, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, el Instituto de Medicina Legal y entidades especializadas.

Este trabajo conjunto ha permitido adaptar el modelo Barnahus a la realidad de las Islas. Se trata de un sistema de atención integral que reúne en un mismo espacio a todos los profesionales que intervienen en un caso de violencia sexual contra un niño o adolescente.

De este modo, se reduce el número de entrevistas que debe realizar el menor, se evita la revictimización y se garantiza una respuesta coordinada, especializada y centrada en sus necesidades.

Durante estos meses se ha analizado el funcionamiento actual de los distintos servicios, se han detectado las principales necesidades de mejora y se han acordado los procedimientos que deberán seguir todos los profesionales que intervienen en estos casos.

El principal resultado es una guía de actuación común que definirá qué debe hacer cada servicio, cuándo debe intervenir y cómo deberá coordinarse con el resto de profesionales desde que se detecta un caso hasta que finaliza la atención.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha destacado que "la protección de los niños, niñas y adolescentes solo es posible si todas las administraciones trabajan de forma coordinada".

"Este trabajo conjunto nos permite dar un paso decisivo para que Baleares cuente con un modelo que ofrezca una respuesta más ágil, especializada y humana a las víctimas de violencia sexual y a sus familias", ha añadido.

Una vez concluidas las sesiones del Grupo de Trabajo Territorial, el Govern continuará trabajando en la validación definitiva de la Guía de Actuación Barnahus, en la formación de los profesionales implicados y en la planificación de la implantación progresiva del modelo.