El Govern desea que acabe "cuanto antes" el conflicto en Oriente Medio y señala que "no se podía mirar hacia otro lado"

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha deseado la resolución "cuanto antes" del conflicto en Oriente Medio y que "el régimen de los ayatolás caiga", agregando que "no se podía mirar hacia otro lado".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, Costa ha remarcado que el Ejecutivo autonómico espera que el conflicto se resuelva "inmediatamente", tras se preguntado por la posición del Gobierno central ante la escalada bélica.

Sobre esta cuestión, el portavoz ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "aprovechar el conflicto con fines electoralistas".

"Nadie ha pedido a España ir a ninguna guerra", ha dicho, a la vez que ha criticado que la política de defensa es "una cuestión seria" y que, por ello, "no se puede jugar con ella solo como cuestión electoral".

A su entender, al presidente español "le preocupa poco la situación de conflicto y le preocupa más el aprovechamiento electoral". "Es profundamente preocupante", ha considerado.

También ha trasladado su preocupación por el impacto que pueda tener el conflicto para los ciudadanos de Baleares y del conjunto de España, por ejemplo, por un posible aumento de precios de los hidrocarburos.