Govern designa a la autoridad estatal como canal externo para proteger a personas que denuncien irregularidades

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordado designar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., como canal externo de informaciones y autoridad independiente de protección de las personas informantes en Baleares.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado en la rueda de prensa después del Consell de Govern que este acuerdo permite que cualquier persona pueda comunicar, con todas las garantías de confidencialidad, seguridad y protección frente a posibles represalias, hechos que puedan constituir infracciones legales graves o muy graves, irregularidades administrativas o posibles casos de corrupción que afecten a la Administración autonómica o al sector público balear.

La medida da cumplimiento a la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y establece la obligación de disponer tanto de canales internos dentro de las administraciones como de un canal externo, gestionado por una autoridad independiente.

En el caso de Baleares, el sistema interno ya está en funcionamiento y, con este acuerdo, se completa el modelo con un canal externo plenamente operativo, han subrayado desde el Govern.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante es un organismo estatal creado específicamente para garantizar la independencia en la gestión de estas comunicaciones y comenzó su actividad en septiembre de 2025.

Mediante la suscripción del correspondiente convenio, el Govern asume los costes y posibilita su actuación como autoridad competente en el ámbito autonómico.

El acuerdo aprobado tiene un carácter práctico y provisional, ya que permite ofrecer una solución inmediata y con todas las garantías mientras se analiza la viabilidad de crear, en el futuro, un canal externo y una autoridad independiente propios de la comunidad autónoma, o bien de atribuir estas funciones a algún organismo autonómico ya existente.