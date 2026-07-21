El Govern desplegará casi 200 bomberos y agentes de Medio Ambiente para prevenir el incendios el día del eclipse solar

Archivo - Agentes del Ibanat sofocan un incendio forestal. - IBANAT - Archivo

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado este martes el dispositivo de prevención y vigilancia con motivo del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, en el que participarán alrededor de 200 bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha dado a conocer el conjunto de medidas que se desplegará para reforzar la protección de los espacios naturales y garantizar la máxima capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante una jornada, según ha explicado la Conselleria en una nota de prensa.

Le han acompañado en la rueda de prensa el gerente del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Tomeu Llabrés, el responsable del Servicio de Vigilancia de la Posidonia, Marcial Bardolet, y un representante del Servicio de Agentes de Medio Ambiente.

El conseller ha expuesto que el operativo responde a la coincidencia de diversos factores de riesgo, entre los que ha citado que Baleares se encuentren en plena época de peligro alto de incendio forestal, la previsión de una afluencia excepcional de personas en las zonas de alto riesgo de incendio (ZAR) y a los espacios naturales protegidos y que el fenómeno tendrá lugar durante el atardecer y la noche, circunstancia que impediría la actuación de los medios aéreos en caso de que se declarara un incendio forestal.

"El eclipse solar será un acontecimiento excepcional que atraerá a miles de personas a diferentes zonas de alto valor ambiental del archipiélago y en plena época de peligro alto de incendio forestal", ha recalcado.

Por este motivo, el Govern ha preparado un dispositivo "sin precedentes" que refuerza todos los servicios de prevención y vigilancia de la Conselleria, con el objetivo de "anticiparse a los riesgos y proteger a las personas y el patrimonio natural".

Simonet ha remarcado que la prevención será "determinante" durante esta jornada, ya que si se declarara un incendio forestal durante el eclipse, los medios aéreos "no podrían intervenir". "Esta circunstancia hace que la prevención, la vigilancia y la detección precoz sean más importantes que nunca", ha añadido.

EL GOVERN PIDE "PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD" DURANTE LA JORNADA

El conseller también ha hecho un llamamiento a la población, puesto que saben que será una jornada "muy especial" y quiere que todo el mundo "pueda disfrutarla" por lo que ha pedido que se haga "con la máxima prudencia y responsabilidad".

"La prevención es la mejor herramienta para proteger los bosques y cualquier negligencia puede tener consecuencias muy graves. Con la colaboración de todos podrán disfrutar de este fenómeno excepcional preservando el patrimonio natural", ha apuntado.

La Conselleria prevé una elevada afluencia de personas en la Serra de Tramuntana y en otros espacios naturales de Baleares, con un "incremento de excursiones, concentraciones de visitantes y posibles acampadas en zonas especialmente sensibles".

También ha mostrado su "preocupación" la posible saturación de carreteras y vías de acceso en caso de incendio forestal, un factor que "podría dificultar la movilidad de los equipos de emergencia en caso de que fuera necesaria una intervención".

Simonet ha manifestado también que este operativo se ha planificado específicamente para la jornada del 12 de agosto, si bien su aplicación quedará siempre condicionada a las necesidades derivadas de cualquier otra emergencia que pueda producirse ese mismo día.

De este modo, el Ibanat movilizará un total de 161 bomberos forestales entre servicio ordinario y refuerzo extraordinario. El refuerzo extraordinario incorpora 49 bomberos forestales adicionales respecto al dispositivo ordinario, que serán distribuidos en puntos estratégicos de las cuatro islas para garantizar la máxima capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Por islas, el reparto en Mallorca será de 93 bomberos forestales, de los que 25 corresponden al refuerzo extraordinario. Los equipos se preposicionarán especialmente en las zonas de Andratx, Esporles, Valldemossa y el Coll de sa Batalla.

En Menorca habrá 23 bomberos forestales, de los que ocho corresponden al refuerzo extraordinario. El refuerzo se centrará especialmente en la zona de Fornells.

A Eivissa se destinarán 39 bomberos forestales, de los que 13 corresponden al refuerzo extraordinario. Los equipos se reforzarán especialmente en la zona de Sant Joan de Labritja.

Por último en Formentera se desplegarán seis bomberos forestales, de los que la mitad corresponden al refuerzo extraordinario. Los efectivos se distribuirán estratégicamente en el centro de la isla.

Asimismo, se valorará incrementar los vuelos de vigilancia aérea en función de la evolución del nivel de riesgo de incendio forestal.

Llabrés ha destacado que se ha diseñado el dispositivo para que los equipos puedan dar una respuesta "inmediata" ante cualquier incidencia.

"Se ha reforzado el número de efectivos y se han distribuido en puntos estratégicos de las cuatro islas para reducir al máximo el tiempo de respuesta. También se mantendrá una vigilancia constante de la evolución del riesgo de incendio para adaptar el dispositivo si las condiciones lo requieren", ha puntualizdo.

El dispositivo también contará con un importante refuerzo del Servicio de Agentes de Medio Ambiente, que desplegará 35 agentes entre las cuatro islas para reforzar las tareas de vigilancia, información a la ciudadanía, detección precoz de cualquier incidencia y coordinación con el resto de servicios operativos.

A Mallorca le corresponden 23 agentes, de los que 15 corresponden al refuerzo extraordinario previsto para la tarde y la noche del eclipse. En Menorca cuatro agentes distribuidos por el territorio, en Eivissa cinco y en Formentera habrá tres agentes desplegados durante toda la jornada.

A este dispositivo se suman también los técnicos del Servicio de Gestión Forestal, que realizarán el seguimiento permanente de la situación y coordinarán las actuaciones preventivas con el resto de servicios implicados.

CAMPAÑA INFORMATIVA PREVIA PARA LOS FONDEOS SOBRE POSIDONIA

Paralelamente, el Servicio de Vigilancia de la Posidonia del Govern desplegará un operativo especial de carácter preventivo ante la elevada concentración de embarcaciones que se prevé durante toda la tarde y la noche del 12 de agosto.

El operativo se intensificará ya en los días previos al eclipse y reforzará especialmente la vigilancia en Ciutadella, Sóller, Andratx, la Colònia de Sant Jordi y la costa oeste de Eivissa, zonas donde se prevé una mayor concentración de embarcaciones.

El Servicio de Vigilancia de la Posidonia desarrollará una campaña de información directa con los patrones para recordar la necesidad de fondear de forma respetuosa y evitar que las anclas y las cadenas impacten sobre las praderas de posidonia.

También informarán sobre los sistemas de fondeo respetuoso disponibles y coordinarán su actuación con las embarcaciones de Reservas Marinas, Espacios Naturales y Agentes de Medio Ambiente para garantizar una respuesta unificada ante cualquier incidencia ambiental detectada.

Este operativo forma parte del dispositivo general que el Govern desplegará con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, coordinado por la Dirección General de Emergencias e Interior de la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas.

En este marco, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural asume las actuaciones correspondientes a sus competencias en materia de prevención y extinción de incendios forestales, vigilancia de los espacios naturales y protección de las praderas de posidonia. Cabe recordar que las competencias del servicio de seguridad marítima no corresponden al Govern.