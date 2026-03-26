El Govern destina 126.000 euros al proyecto 'Labora' de Cáritas que atiende a 25 personas vulnerables en Mallorca

Proyecto 'Labora' de Cáritas Mallorca - CAIB

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha destinado 126.000 euros al proyecto 'Labora' de Cáritas Diocesana de Mallorca que atiende a 25 personas en situación de vulnerabilidad.

La ayuda, procedente de la recaudación del 0,7% del IRPF, va destinada a la contratación de seis de los profesionales que imparten los talleres del programa, que va dirigido a personas que necesitan un proceso de inserción sociolaboral básico.

La directora de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, ha visitado el taller prelaboral y la tienda de juguetes de Cáritas en Palma, que se enmarca en el programa 'Labora' y que cuenta con más de 20 años de trayectoria.

En este taller hay 15 participantes que adquieren, a través del trabajo de reparar y recuperar juguetes, capacidades y motivaciones para su proceso de reinserción laboral. El programa cuenta con otro taller, en este caso de reparación de bicicletas en Inca, con diez usuarios.

La Conselleria ha resaltado que el proyecto trabaja los hábitos personales, formación integral, autoestima y competencias de los usuarios para una futura formación profesional o para la búsqueda de empleo, mediante una metodología práctica y flexible, guiada por un equipo multidisciplinar de profesionales y voluntariado.