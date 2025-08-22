El Govern destina 12,8 millones de euros a renovar las licencias de Microsoft e incorporar otras para Salud

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la contratación de la renovación de licencias de Microsoft y la incorporación de licencias de Powerbi, Git-hub Copilot, Copilot Teams y otros servicios Azure para el IbSalut por un valor estimado de 12,8 millones de euros.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

El IbSalut, ha explicado, utiliza servicios de pago para utilizar productos con licencia de Microsoft. A finales de 2019 se contrató la suscripción a los productos Microsoft Office 365 en varias versiones de licencias, lo que ha hecho posible "transformar la organización con herramientas colaborativas" que permiten que los procesos sean más ágiles.

Hoy en día, todos los trabajadores del IbSalut disponen de una suscripción a los productos de Microsoft Office 365, lo que les permite tener un correo corporativo en la nube, herramientas ofimáticas y acceso a aplicaciones de videoconferencia.

Actualmente es necesario renovar las suscripciones de los productos de Microsoft Office 365 para dar continuidad a las herramientas de trabajo ofimáticas, al correo electrónico corporativo, a las herramientas de videoconferencia, a la optimización de los procesos de negocio y a la mejora de la protección de la identidad y del acceso seguro de los trabajadores del Servicio de Salud en movilidad, incorporando herramientas de protección de la identidad y acceso seguro basados en la nula confianza, ha detallado.

También se incorporan al contrato los servicios de Microsoft Azure para cubrir pilotos que se realizan con Azure con el fin de poder tener una base de servicios de computación en la nube.