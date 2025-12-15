El Govern destina 1,3 millones a financiar la digitalización del ciclo urbano del agua

Un empleado levanta una arqueta de la red de suministro de agua. - CONSELLERIA DEL MAR

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este lunes en Es Castell la nueva convocatoria de ayudas para impulsar la digitalización del ciclo urbano del agua en los municipios de menos de 20.000 habitantes de Baleares, dotada con 1,3 millones de euros y financiada por el Perte de digitalización del ciclo del agua dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGenerationEU.

En esta línea, el responsable autonómico ha subrayado que el objetivo de esta convocatoria es modernizar la gestión del agua mediante inversiones en sistemas de control, monitorización y telemedida que permitan "reducir pérdidas, detectar fugas, optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia de las redes municipales".

En concreto, ha subrayado que pueden acceder ayuntamientos, mancomunidades, consorcios locales y entidades del sector público que gestionen servicios de abastecimiento y saneamiento en municipios pequeños.

El conseller ha destacado que esta convocatoria es "un paso adelante" para que los municipios puedan "gestionar el agua con más información y más precisión". "La digitalización es la clave para pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo, donde las decisiones se toman con datos y no con intuiciones", ha añadido.

Lafuente ha señalado que muchos ayuntamientos pequeños "no tienen capacidad para invertir en tecnología" y por eso es "importante que el Govern esté a su lado y ponga recursos al alcance del territorio".

Además, el titular de la Conselleria ha enmarcado esta línea de ayudas dentro del apoyo del Govern a los municipios en materia de agua y ha recordado que en 2025 hay una partida de 57,4 millones de euros de fondos ITS destinada a proyectos municipales vinculados al ciclo del agua.

En este sentido, ha remarcado que estas inversiones permiten "avanzar en actuaciones que los ayuntamientos tienen planificadas" y que son "clave para mejorar el servicio y ganar eficiencia".

En el mismo acto, el conseller, junto con el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ha presentado el proyecto de la calle Sant Josep, impulsado por el Ayuntamiento, que aporta 548.000 euros de fondos propios y subvencionado con 518.000 euros de fondos ITS.

La actuación, con un presupuesto total de casi 1,1 millones de euros, incluye la construcción de un nuevo colector de pluviales para mejorar el drenaje, reducir incidencias en episodios de lluvia intensa y evitar que sedimentos y residuos lleguen a Calesfonts y al Port de Maó.

Según la memoria técnica, el proyecto completa y refuerza el sistema de drenaje municipal, con una actuación de más de un millón de euros de presupuesto y contribuye tanto a la mejora de la infraestructura urbana como a la protección del entorno litoral.

"El proyecto de la calle Sant Josep es un ejemplo de actuación útil y muy concreta, pensada para resolver una problemática real y mejorar el día a día del municipio", ha afirmado Lafuente, quien ha insistido en que "la colaboración con los ayuntamientos es imprescindible para avanzar hacia una gestión más eficiente y más sostenible del agua".

Por su parte, el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ha explicado que "este proyecto se lleva a cabo para complementar y mejorar las prestaciones del depósito de tormentas construido en la primera fase". Según ha detallado, con esta segunda fase, se pretende aumentar la capacidad de recogida de las aguas pluviales, al mejorar la seguridad de la calzada y conducirlas hacia el depósito de tormentas, donde se decantan y se depuran de los residuos antes de su salida al mar, para evitar así su contaminación.