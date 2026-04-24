El Govern destina 1,4 millones de euros a las ayudas para los clubes deportivos que compiten a nivel estatal

Archivo - Imagen de una jugadora de pádel. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado destinar 1,4 millones de euros a la convocatoria de ayudas para los clubes deportivos con equipos en competiciones de ámbito estatal.

El objetivo principal de esta convocatoria, correspondiente a la temporada 2025-2026, es facilitar los medios necesarios para la formación de las plantillas y el alquiler de las instalaciones donde estos clubes desarrollan su actividad, ha subrayado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consell de Govern.

Esta medida se ampara en la ley de la actividad física y el deporte de las Islas, que establece el deber de la Administración de fomentar y financiar la participación de los equipos que representan al archipiélago en competiciones estatales.

La ayuda va dirigida tanto a clubes de deportes individuales como colectivos. Para el Govern, estos clubes son embajadores de las Islas y su actividad genera un retorno social y deportivo clave para la comunidad.

Los indicadores que servirán para evaluar el impacto de esta inversión pública incluyen el número de ascensos a categorías nacionales que logren los clubes y la presencia en competiciones de prestigio como las copas de España, del Rey o de la Reina.

Asimismo, esta partida se ejecutará con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 y, al tratarse de un gasto superior al millón de euros, es necesaria la previa autorización del Consell de Govern.

OBRAS DE MEJORA EN EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN

El Consell de Govern ha aprobado la declaración como proyecto de especial interés estratégico el conjunto de obras previstas en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib).

Esta figura jurídica, amparada en el Decreto Ley 8/2025 de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, supone una simplificación procedimental y una reducción de plazos para su ejecución.

El Govern ha justificado la declaración de interés estratégico por la necesidad de compensar las desventajas de la insularidad y garantizar unas instalaciones de excelencia que den respuesta a la demanda actual.

El acuerdo aprobado agiliza un paquete de inversiones públicas estratégicas que transformarán el centro situado en la calle Gremi de Forners Palma.

Las actuaciones principales incluyen una nueva residencia deportiva, destinada a alojar a deportistas en tecnificación, facilitando la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades para aquellos que tienen que desplazarse.

También contempla mejoras en instalaciones como la cobertura e integración funcional de la piscina de 50 metros, la ampliación del pabellón de lucha y la construcción de una recta de atletismo cubierta.

Finalmente, se incluye la modernización digital y sostenibilidad, con la implantación de un sistema Scada para la gestión eficiente de las instalaciones, mejora de la eficiencia energética y digitalización del centro.

La condición de proyecto de especial interés estratégico supone que los informes y autorizaciones necesarios por parte de las administraciones tendrán una tramitación preferente y coordinada.

Esta decisión se ha tomado después de que el procedimiento se iniciara el mes de marzo y una vez transcurrido el plazo de informe municipal sin objeciones por parte del ayuntamiento afectado.