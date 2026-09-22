El Govern destina 200.000 euros a la mejora y modernización de los mercados municipales de Baleares

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PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía destina 200.000 euros a la convocatoria de subvenciones para fomentar la mejora y modernización de los mercados municipales permanentes durante el año 2026.

Según ha informado en un comunicado, la convocatoria tiene como objetivo impulsar la modernización de los mercados municipales y contribuir a su adaptación a criterios de competitividad y calidad, como espacios esenciales para la dinamización comercial de los municipios.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicado que estas convocatorias tienen un impacto directo en la mejora de los mercados municipales, porque permiten que los ayuntamientos y las entidades gestoras puedan "afrontar actuaciones que mejoran los espacios, los hacen más accesibles y eficientes y los adaptan a las necesidades actuales".

"Queremos seguir acompañando al comercio de proximidad y a los mercados municipales con recursos que permitan modernizar sus infraestructuras y reforzar su capacidad para seguir siendo espacios de referencia para la actividad comercial de los municipios", ha añadido el conseller.

Las ayudas cubren el 80% del coste elegible de cada proyecto, con un máximo de 40.000 euros por beneficiario. Los proyectos deben tener un coste elegible mínimo de 2.000 euros, IVA excluido. El periodo de elegibilidad de las actuaciones comprende del 16 de septiembre de 2025 al 15 de octubre de 2026.

Entre las actuaciones que pueden ser objeto de subvención se incluyen la adquisición e instalación de equipamiento de uso general o colectivo necesario para la modernización de los mercados, como maquinaria, climatización, iluminación, taquillas refrigeradas, puertas automáticas o medios de transporte de mercancías.

También se pueden subvencionar inversiones relacionadas con la eficiencia energética y la sostenibilidad, como sistemas de iluminación de bajo consumo, equipos de climatización o conservación de alimentos que reduzcan el consumo energético, mejoras en la calificación de eficiencia energética, puntos de recarga para vehículos eléctricos o sistemas de gestión energética.

La convocatoria contempla también inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas, así como obras y reformas que supongan una mejora o modernización de los elementos comunes de los mercados municipales permanentes.

Los beneficiarios pueden ser las entidades titulares de una concesión administrativa para la gestión y explotación de mercados municipales permanentes de Baleares, así como las entidades locales que gestionen directamente estos mercados.

Las solicitudes se pueden presentar mediante el procedimiento correspondiente de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma.