El Govern destina 2,9 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio en la Mancomunidad del Pla de Mallorca

Archivo - Vista general de Algaida, Pla de Mallorca - MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar cerca de 2,9 millones de euros al concierto del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para 278 personas en situación de dependencia en la Mancomunidad Pla de Mallorca.

Este concierto está firmado con la entidad Treballadores Socials de la Part Forana Sociedad Cooperativa y comprende el periodo entre el 16 de agosto de 2026, cuando finalizaba el concierto vigente, y el 30 de junio de 2027, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, después del Consell de Govern.

El concierto contempla un total de 94.500 horas, es decir 9.000 mensuales, y tiene en cuenta la actualización del precio por hora, que el Govern ha incrementado de forma escalonada hasta llegar a los 32,99 euros/hora en el año 2029, lo que supone un incremento del 31 por ciento respecto al precio de 2024, que fue de 25,15 euros.

Todo ello supone un aumento salarial de los trabajadores del servicio con el objetivo de que revierta en una mejor atención a las personas en situación de dependencia, ha subrayado el Govern.