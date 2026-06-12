El Govern destina 63 millones de euros a comprar nuevos trenes para SFM

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 63,3 millones de euros para ampliar la flota de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), con la compra de dos nuevos trenes de la serie 1100, cinco coches remolque y varias piezas de reserva.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el objetivo es mejorar el servicio actual ante la creciente demanda en los últimos años y con la previsión de que este tendencia continúe.

Esta actuación no está vinculada a los proyectos en tramitación de nuevas líneas de tren y metro, que dispondrán de su propia adquisición de nuevas unidades en función de las necesidades de demanda de cada proyecto.

El Govern ha recordado que el número de viajeros ha pasado de unos siete millones en 2022 a alrededor de 12 millones en 2025, un incremento que hace necesario aumentar tanto la capacidad como la disponibilidad de la flota.

La inversión permitirá incorporar dos nuevos trenes, transformar los trenes de tres coches (vagones) en composiciones de cuatro y garantizar la cobertura de las necesidades de mantenimiento y de posibles incidencias.

El contrato prevé la adquisición de dos unidades de la serie 1100, que darán continuidad a los trenes incorporados al servicio en 2022, hasta sumar un total de siete dentro de la flota.

También incluye cinco coches remolque de la serie 8100 que permitirán que las composiciones actuales de tres coches se amplíen y pasen a ser de cuatro coches, incrementando así en un 36 por ciento la capacidad de transporte de pasajeros de estas unidades.

Además, se prevé el suministro de cuatro bogies y dos bastidores de la serie 8100 para reforzar la disponibilidad de material de reserva y mejorar la fiabilidad del servicio.

El contrato incluye igualmente el mantenimiento de las nuevas unidades durante el periodo de garantía, la asistencia técnica ante posibles incidencias y todas las pruebas necesarias para la puesta en servicio del nuevo material.

La licitación tiene un presupuesto base de 63,35 millones de euros y un plazo de ejecución de poco más de seis años desde la firma del contrato, que se prevé que pueda adjudicarse este año.