El Govern destina 70.000 euros a la línea telefónica de atención a niños y adolescentes de la Fundación ANAR

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar una subvención directa de cerca de 70.000 euros al servicio de teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes de Baleares mediante la línea 116111.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha informado de este acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Este servicio que presta la Fundación ANAR tiene por objeto la atención, orientación y ayuda a las personas menores en riesgo, familias y centros escolares de las Islas mediante las líneas de ayuda ANAR 116111: teléfono-chat del niño y adolescente, y el teléfono de las familias y los centros escolares.

Esta línea ofrece un servicio telefónico de 24 horas al día los siete días de la semana, que facilita a los menores de edad una atención específica, personalizada y confidencial, ofreciéndoles un espacio seguro para poder expresarse y comunicar sus necesidades o aquellas situaciones que consideren oportunas.

La totalidad del importe de la subvención, de 69.073 euros, se abonará de forma anticipada y sin la exigencia previa de garantía.

El Govern considera justificada la subvención directa ya que ANAR es la única entidad que presta este servicio en Baleares dado que, en su momento, el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio le otorgó su prestación, habida cuenta que, en este sentido, cumple con todos los requisitos previstos por la Comisión Europea.

Además, la subvención directa es la fórmula más eficiente para garantizar la continuidad del servicio, la protección de los derechos de los niños y adolescentes, y la coordinación con los recursos públicos y privados que intervienen en la protección de la infancia.