El Govern destina 71.000 euros a ANAR para prestar el servicio de línea europea de ayuda a menores

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar 71.200 euros a una subvención directa a favor de la Fundación ANAR.

Esta cuantía, que es la que había solicitado la entidad, permitirá llevar a cabo durante 2026 el proyecto 'Teléfono ANAR para ayudar a niños, niñas y adolescentes en Baleares a través de la línea 116111'.

Según ha indicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern, la totalidad de la subvención se abonará por adelantado, sin exigencia de garantía previa.

Esta subvención está justificada porque la Fundación ANAR es la única entidad que actualmente cuenta con la estructura técnica, los recursos humanos especializados, la experiencia acreditada y los protocolos de intervención necesarios para garantizar la provisión continua, gratuita y especializada, las 24 horas del día, de la línea europea 116111 de ayuda a la infancia y la adolescencia.

La singularidad de este servicio, la necesidad de garantizar la continuidad de la atención, el seguimiento integral de los casos y la coordinación con los recursos públicos para la protección de la infancia en las Islas hacen que no existan alternativas equivalentes que garanticen, con el mismo nivel de calidad, especialización y cobertura, la prestación inmediata de este servicio esencial, ha expuesto el Govern.