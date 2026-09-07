El Govern destina casi 200 millones de euros del ITS a 65 proyectos de agua, medio ambiente y contra la oferta ilegal

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará 199,8 millones de euros procedentes de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) a impulsar 65 proyectos relacionados con el ciclo del agua, medio ambiente, patrimonio y lucha contra la oferta ilegal.

Estas actuaciones forman parte del Plan Anual Ordinario 2026-2027 que ha sido aprobado este lunes por el Pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible (ITS).

Se han asignado un total de 199,8 millones de euros para la financiación de 65 nuevos proyectos estratégicos en todo Baleares, según ha informado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en una rueda de prensa.

Entre los proyectos destacan cuestiones relacionadas con la mejora de la gestión del ciclo del agua, la preservación del medio ambiente, la cultura y el patrimonio, la lucha contra la oferta turística ilegal y el intrusismo o la movilidad.