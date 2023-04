El Govern destina dos millones de euros a los ayuntamientos para actividades lúdicas y formativas.

PALMA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad, destina dos millones de euros en ayudas directas a los ayuntamientos para actividades lúdicas y formativas para menores de 16 años.

Concretamente, se entregan 7.500 euros fijos a todos los municipios, que representan ya un total de 500.000 euros y, además, aportaciones variables en función de la población menor de 16 años, del núcleo de población y de los centros educativos del municipio. Estas variables suponen un millón y medio de euros más, según han explicado en una nota de prensa.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha detallado que se trata de actividades de ocio y tiempo libre no formales, en horarios no escolares, épocas no lectivas y no entendidas como actividades extraescolares, como ludotecas, refuerzo educativo o dotación de material.

Según han añadido, estos dos millones de euros forman parte del Plan Corresponsables del Gobierno de España y del Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de las Baleares 2021-2024, dotado con un total de 157 millones de euros.

Los municipios podrán gestionar la ayuda en función de sus necesidades, a fin de asegurar la participación plena y efectiva de hombres y mujeres para contribuir a la corresponsabilidad en los hogares.

Garrido ha recordado que el Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de las Islas se ha podido traducir en una ampliación de los servicios de atención a la dependencia, la gratuidad de los 0-3 años, las escuelas matineras, las ayudas extraescolares o el plan de ludotecas y refuerzo educativo, entre otras muchas medidas "que ya están mejorando la vida de las familias".

El presidente de la FELIB, Antoni Salas, ha destacado que estas ayudas son una muestra de la importancia de la colaboración y cooperación y ha agradecido esta línea de ayudas que prevé que también los ayuntamientos más pequeños tengan una cuantía fija.

La ayuda a los ayuntamientos pretende impulsar políticas novedosas, seguir poniendo en marcha nuevas alternativas de conciliación con horario de tarde y continuar facilitando la labor de los ayuntamientos.

A la presentación también han asistido el director general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad, Miquel Àngel Coll, y el vicepresidente de la Felib, Miquel Cabot.