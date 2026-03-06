El Govern destina un millón de euros a la UIB para el Programa de Incorporación de Talento Docente

Archivo - Estudiantes en los exteriores del Campus de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar un millón de euros a la Universitat de les Illes Baleares (UIB) para la implementación del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador.

Estos fondos, correspondientes al crédito de la anualidad de 2025 a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cubren los gastos de la contratación de 28 plazas de profesor ayudante doctor, realizada en diciembre de 2024.

Así lo ha detallado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la tradicional rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

A finales de 2024, la Conselleria de Educación y Universidades, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la UIB firmaron el convenio para la implantación del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador en la UIB, también denominado Programa María Goyri.

Según el convenio, el Ministerio establece que la UIB necesita 46 nuevas plazas de profesor ayudante doctor para cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De estas plazas, el Ministerio asume 28.

En aplicación del convenio, el Govern proporciona la financiación necesaria para crear y proveer las 18 plazas restantes, así como para asumir el coste de los procedimientos de estabilización de todas las plazas de profesorado generadas.

Esto supone un gasto plurianual por parte de la Comunidad Autónoma de 14,4 millones de euros hasta el año 2035.

El programa impulsado por el Ministerio cubre una parte de las necesidades derivadas de la entrada en vigor de la LOSU. La UIB y el Govern han hecho una estimación conjunta que concluye que la universidad requiere la incorporación de 210 profesores adicionales para compensar la aplicación de la LOSU y seguir reforzando su capacidad docente e investigadora.

Ante la imposibilidad de que el Ministerio asuma este gasto, el Ejecutivo ha asumido el compromiso de aportar los recursos necesarios para que la UIB continúe garantizando una docencia de calidad y unas condiciones dignas para su personal docente e investigador.

Con este objetivo, en junio de 2025 el Govern destinó a la UIB 818.000 euros para la contratación de 25 nuevos profesores ayudantes doctores, plazas que la UIB tiene previsto convocar durante este mes de marzo.

Además, se han transferido 200.900 euros correspondientes al crédito de la anualidad 2025 a cargo del Govern para el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador, y está prevista una aportación adicional de 603.600 euros para seguir ampliando la plantilla docente.

En total, solo entre 2025 y 2026, el Govern destinará 1,6 millones de euros a reforzar el talento docente e investigador de la UIB por la aplicación de la LOSU.