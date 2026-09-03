El Govern destinará 42 millones hasta 2031 para modernizar las más de 700 aplicaciones de la administración autonómica

Archivo - El Govern elabora una estrategia para incorporar los datos a la gestión pública durante los próximos cuatro años - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará 42 millones de euros durante el periodo 2026-2031 para modernizar progresivamente las más de 700 aplicaciones que usa la administración, con el fin de contar con unos servicios públicos más sencillos, conectados y seguros.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha señalado este jueves en un comunicado que el plan no implica renovar de forma inmediata todas las aplicaciones, sino disponer de una visión global del parque tecnológico del Govern, identificar sus principales necesidades y ordenar las actuaciones de acuerdo con urgencia, coste y viabilidad.

En concreto, el plan establece cinco grandes ejes de transformación, que se concretan en diez grandes iniciativas y cerca de 70 actuaciones.

Entre estas actuaciones se encuentran la racionalización y modernización del parque de aplicaciones, una mayor integración entre sistemas y bases de datos, y la digitalización y automatización de procesos.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado que el plan "permite pasar de actuaciones tecnológicas aisladas a una estrategia común para toda la administración, que debe traducirse en una administración que funcione mejor".

Durante la elaboración del proyecto se han realizado 72 entrevistas con responsables funcionales y tecnológicos para conocer el uso actual de las aplicaciones, las dificultades de los profesionales y las necesidades de evolución de cada área.

Estas entrevistas han identificado 700 aplicaciones con diferentes niveles de actualización, integración y capacidad de evolución.

La modernización de este entorno tecnológico pretende tener un efecto directo tanto sobre el funcionamiento interno de la Administración como sobre los servicios que reciben los ciudadanos.

Según la Conselleria, reducir la introducción repetida de datos, evitar duplicidades y conectar mejor las aplicaciones permitirá liberar tiempo de los empleados públicos y dedicar más recursos a informar, acompañar y resolver.

CINCO EJES DE ACTUACIÓN

El primer eje del plan se centra en racionalizar y modernizar el parque de aplicaciones, reduciendo sistemas duplicados y renovando progresivamente aquellos que presentan un mayor grado de obsolescencia.

El segundo impulsará una mayor integración entre aplicaciones y bases de datos, de manera que los diferentes ámbitos de la administración puedan compartir información de forma segura y evitar que la ciudadanía tenga que aportar varias veces una misma información.

Otro de los escenarios de actuación es la digitalización y automatización de procesos que actualmente requieren una elevada carga de trabajo manual. El objetivo es reducir errores, agilizar la tramitación y permitir que los empleados públicos dediquen más tiempo a tareas de mayor valor.

El cuarto establecerá un modelo común de planificación, coordinación y supervisión de los proyectos tecnológicos del Govern. Mientras, el quinto reforzará la seguridad, la calidad, el mantenimiento y la capacidad de evolución de las aplicaciones.

La Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) se encargará de desarrollar y ejecutar las actuaciones del plan.