El Govern destinará 700.000 euros a subvencionar el transporte de agua en los municipios con sequía

Uno de los camiones cisterna empleados para el transporte de agua a municipios. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una convocatoria de subvenciones dotada con 700.000 euros, para cubrir los gastos derivados del transporte de agua mediante camiones cisterna en los municipios que a lo largo de 2025 han tenido que recurrir a este servicio, como medida excepcional para asegurar el abastecimiento de agua potable.

La convocatoria correrá a cargo a los Presupuestos de 2026, se dirige a los municipios que hayan estado en estado de alerta por sequía y, en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, también a aquellos que hayan estado en estado de prealerta a lo largo de 2025, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, ha explicado que la medida responde a la necesidad de apoyar a los ayuntamientos que, ante la falta de recursos disponibles o de conexión operativa a la red en alta, se han visto obligados a asumir un sobrecoste para garantizar un servicio básico a la población.

Lafuente ha señalado que cuando un municipio tiene que garantizar el suministro mediante camiones cisterna, se enfrenta a "un gasto extraordinario que no forma parte de la gestión ordinaria del servicio".

En este sentido, ha añadido que, con esta convocatoria, el Govern quiere "estar al lado de los ayuntamientos" y ayudarles a cubrir una parte de un esfuerzo económico que resulta "imprescindible para asegurar el acceso al agua potable en momentos de especial dificultad".

Las ayudas pueden cubrir el 100% de los gastos subvencionables vinculados al servicio de transporte de agua, excluido el IVA. Se consideran subvencionables exclusivamente los costes de contratación del servicio, siempre que estén debidamente justificados mediante facturas y se hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025.

El procedimiento de concesión se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, de manera que se concederá la subvención a todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos. En el caso de que el importe total de las solicitudes supere el crédito disponible, se aplicará un prorrateo entre todas las ayudas con derecho a subvención.

Estas ayudas se enmarcan en una estrategia más amplia de apoyo del Govern a los municipios en materia de agua. En esta línea, esta misma semana se ha anunciado una convocatoria de 1,3 millones de euros destinada a financiar proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua en municipios de menos de 20.000 habitantes, financiada con fondos europeos NextGenerationEU a través del Perte e digitalización del ciclo del agua.

Esta inversión permitirá impulsar sistemas de control, monitorización y telemedida que contribuyan a reducir pérdidas en las redes, detectar fugas, optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia del servicio, al reforzar una estrategia que combina medidas de respuesta inmediata con actuaciones estructurales orientadas a una gestión más eficiente y sostenible del ciclo integral del agua.