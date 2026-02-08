El Govern destinará más de 112.000 euros a renovar el puente del torrente de na Bàrbara del ParcBit

Puente sobre el torrente de na Bàrbara a su paso por el ParcBit. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha adjudicado el contrato de obra para la rehabilitación de la tarima exterior sintética de los puentes del torrente de na Bàrbara del ParcBit, para el que se destinará una cantidad aproximada a los 112.000 euros.

Se trata de la infraestructura que comunica los aparcamientos y la estación de metro con los principales edificios del parque balear de innovación y tecnología, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Los trabajos incluyen la retirada de la instalación actual y el montaje de la nueva tarima, el acondicionamiento de la estructura metálica de apoyo y la reparación de barandillas y tensores.

Esta actuación forma parte del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento al ParcBit impulsado por el Govern, dentro de las líneas de inversiones en infraestructura y entorno natural y en mejorar la funcionalidad y el atractivo de los espacios comunes.

La mejora de las zonas comunes del parque constituye una prioridad fundamental para crear un entorno que fomente la interacción y el bienestar de sus usuarios, al proporcionar espacios atractivos y funcionales.

"Con esta licitación, la Fundación Bit reafirma su compromiso con el servicio público y la creación de espacios seguros para los usuarios y respetuosos con el entorno natural, así como con la mejora del ecosistema de innovación de Baleares", han subrayado.