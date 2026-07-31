El Govern destinará seis millones a implantar la doble vía en el tramo Petra-Manacor para poner más trenes

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). - CAIB - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) a invertir casi 6,2 millones de euros a construir un nuevo tramo de doble vía entre Petra y Manacor, para posibilitar el incremento de las frecuencias.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que esta actuación permitirá aumentar la capacidad de la línea ferroviaria Palma-Manacor y crear las condiciones necesarias para hacer posible un futuro incremento de las frecuencias del servicio, de forma que, en el futuro, estas puedan llegar a duplicarse.

Las obras consistirán en la construcción de un nuevo punto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de más de tres kilómetros. Se trata de un tramo de doble vía situado entre la estación de enlace y Manacor, un recorrido que actualmente es de vía única y que, una vez finalizadas las obras, permitirá el cruce de trenes.

Esta actuación hará posible que dos circulaciones en sentidos opuestos coincidan en este punto de la línea sin tener que detenerse, lo que "incrementará su capacidad y aportará una mayor flexibilidad a la explotación ferroviaria".

La nueva infraestructura también contribuirá a "mejorar la regularidad y la puntualidad del servicio", ya que facilitará la recuperación de posibles retrasos gracias a la incorporación de un nuevo punto de cruce.

Asimismo, reforzará la fiabilidad de la explotación ferroviaria frente a incidencias y facilitará las tareas de mantenimiento, al permitir el estacionamiento de la maquinaria necesaria para intervenir tanto en la vía como en la catenaria.

Las obras se licitarán en dos lotes. El primero comprenderá los trabajos de obra civil, vía y catenaria, mientras que el segundo incluirá las instalaciones de señalización, seguridad y comunicaciones. El plazo de ejecución previsto será de ocho meses para el primer lote y de siete meses para el segundo.

El proyecto se enmarca en la estrategia de modernización de la red ferroviaria que el Govern y SFM desarrollan desde el inicio de la legislatura con el objetivo de "mejorar la seguridad, la fiabilidad, la capacidad y la calidad del servicio".

Se trata de una planificación global que combina actuaciones sobre la infraestructura, el material móvil y la ampliación de la red para dar respuesta al crecimiento de la demanda y preparar el ferrocarril de Mallorca para los retos de los próximos años.

En materia de seguridad, destaca la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (Ertms), que permitirá incrementar los niveles de seguridad, fiabilidad y capacidad de la red. Al mismo tiempo, se han reforzado los contratos de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y del material móvil para garantizar unas instalaciones y unos trenes en las mejores condiciones de servicio.

Esta estrategia también incluye la incorporación de nuevos trenes y coches remolque para aumentar la capacidad de transporte, así como la construcción de una nueva subestación eléctrica en los talleres de Son Rullan, una actuación que incrementará la potencia disponible en la Estación Intermodal y contribuirá a hacer posibles futuros aumentos de frecuencias.

Paralelamente, el Govern avanza en la ampliación de la red ferroviaria con los proyectos de las nuevas líneas. Actualmente, ya se están desarrollando los proyectos de la línea Palma-Llucmajor, con el objetivo de iniciar las obras en 2028 y ponerla en servicio en 2032. Al mismo tiempo, también se trabaja en la planificación de las futuras conexiones ferroviarias con Alcúdia y Artà.